「今日好き」藤田みあ、ミニスカから美太もものぞく「透明感爆発」「脚綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/09/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが12日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女、超ミニスカから太もも全開
藤田は「みたらし団子」と和風な店内でみたらし団子を手に持つ姿を投稿。ブラックのTシャツにデニムのミニスカートを合わせたカジュアルなコーディネートで、美しい脚のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「透明感爆発」「脚綺麗」「みたらし団子美味しそう」「オシャレ」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆藤田みあ、ミニスカ姿を披露
