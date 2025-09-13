¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç¥»¥¯¥·¡¼°áÁõ¤Ë¡ª¡Ö¤³¤ì²¿¤Î¥é¥¤¥Ö¡©¡×ËÜ¿Í¤âÀä¶ç
9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¤Ë¤Æ¡ÖÃÏ¿Þ¤È¥Û¡¼¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Ë´¥ÇÕº×¤êinÍ³ÚÄ®¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¥í¥Ð¡¼¥È¡¦½©»³Îµ¼¡¤Î¥Æ¥ìÅì¿Íµ¤´§ÈÖÁÈ¡Ö½©»³¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤È¡Ö½©»³¥í¥±¤ÎÃÏ¿Þ¡× ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÌ´¤Î¹çÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ºòÇ¯Ëö¤«¤é¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Ó¡¼¥ë¤ò²ò¶Ø¤·¤¿½©»³¤¬¡¢¼ò¤¬°û¤á¤ë²ñ¾ì¤Ç´ÑµÒ¤È"¥¬¥ÁÍí¤ß"¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö½©»³¥í¥±¤ÎÃÏ¿Þ¡×"¿À²ó"¤òÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡ÖÃÏ¿Þ¤È¥Û¡¼¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Ë´¥ÇÕº×¤êinÍ³ÚÄ®¡×¤Ï¡¢ÉñÂæÎ¢VTR¤âÄÉ²Ã¤·¤Æ¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡ª
"À¸½©»³"¤Ë´ÑµÒÂç¶½Ê³¡ª
²ñ¾ì¸åÊý¤«¤é½©»³¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤ÎÇ®µ¤¤Ï°ìµ¤¤ËºÇ¹âÄ¬¤Ë¡ª
¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤È²«¿§¤¤À¼¤¬Èô¤Ö¤Ê¤«¡¢½©»³¤Ï¡Ö¤É¤¦¡© ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤À¤í¡©¡×¡Ö¤½¤¦¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È±þ¤¸¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈµÒÀÊ¤òÎý¤êÊâ¤¤¤ÆÉñÂæ¤Ø¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥«¥ë¥Ô¥¹¤ä¥³¡¼¥é¤ò°¦°û¤·¤Æ¤¤¤¿½©»³¤â¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Ó¡¼¥ë¤òÓÏ¤à¤è¤¦¤Ë¡£¤³¤ÎÆü¤â¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Ó¡¼¥ë¤òÃí¤¤¤À¥¸¥ç¥Ã¥¤ò·Ç¤²¡¢¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¡¢Îò»Ë¤Î¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂè1²ó¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢´ÑµÒ¤È´¥ÇÕ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Ö½©»³¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÎ¬¤·¤ÆAAEC¡Ë¡×¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£
²ÈÄí¤ËÌ²¤ë¥Û¡¼¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ò½©»³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤ËÊÑ¤¨¤ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖAAEC¿·ºî¥Õ¥ê¡¼ÁÇºà¤òÀ¸»£±Æ¡×¤ÈÂê¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¿·ºî¥Õ¥ê¡¼ÁÇºà¤ÎÀ©ºî¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¸½Âå¿Í¡×¡£½©»³¤¬µÒÀÊ¤òÎý¤êÊâ¤¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿ÍÊª¤òÃµ¤¹¡£
»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤¿´ÑµÒ¤¬¤È¤Ã¤µ¤Ë¡ÈÇº¤á¤ë¸½Âå¿Í¡É¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬Âç²èÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢µÒÀÊ¤ÏÂçÇú¾Ð¡ª Áª¤Ð¤ì¤¿4¿Í¤Ï¡¢¼«Á°¤Î¾®Æ»¶ñ¤ä¥á¥¤¥¯¤ò¶î»È¤¹¤ë½©»³¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¼¡¡¹¤È¥Õ¥ê¡¼ÁÇºà¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê±ÇÁü¤¬´°À®¤·¤¿¤Î¤«¡©
Â³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþÊÔÀ®Éô¤Î¼Ò°÷¡£9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ö¥Æ¥ìÅì¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼WEEK¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢PRÆ°²è¤ÎÀ©ºî¤ò½©»³¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¡È¥Õ¥ê¡¼ÁÇºàÇ§Äê¡É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Û¡¼¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ò³èÍÑ¤·¡¢PR±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ºÇ½é¤³¤½¡Ö¿Í¤ó¤Á¤È"¥Æ¥ìÅìWEEK"¤¬¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤¿½©»³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤Ò¤é¤á¤¡¢ÉñÂæÂµ¤«¤é¥»¥¯¥·¡¼¤Ê»Ñ¤ÇºÆÅÐ¾ì¡ª µÒÀÊ¤ÏÇú¾Ð¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¡¢¤Ê¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¡©¡×½©»³¤¬¸ÍÏÇ¤¦¤Û¤É¥«¥ª¥¹¤ÊÅ¸³«¤Ë¡ª
Â³¤¤¤Æ¡Ö½©»³¥í¥±¤ÎÃÏ¿Þ¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¢¥í¥Á¡Ë¡×¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ø¡£
¥í¥±¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÄ®¤ËµðÂç¤ÊÇòÃÏ¿Þ¤òÀßÃÖ¤·¡¢Ä®¤Î³§¤µ¤ó¤¬½ñ¤¹þ¤ó¤À¡È¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤ò¡¢½©»³¤¬½ä¤ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¡£
Ëè²ó¡¢ÇòÃÏ¿Þ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È½ñ¤¹þ¤ß¤¿¤¤¿Í¤ÇÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë½©»³¤¬Â¤ò±¿¤Ù¤ë¤Î¤Ï10¡Á11¥«½ê¤Û¤É¡£¡ÖÀ®¸ù¼Ô¤ËÊ¹¤¯ÇòÃÏ¿Þ¤Î½ñ¤¹þ¤ß¹ÖºÂ¡×¤Ç¤Ï¡¢½©»³¤¬¡Ö½ñ¤¹þ¤ßÊý¤ÏÂç»ö¤Ê¤Î¤è¤Í¡×¤ÈºÎÍÑ¤Î¥³¥Ä¤ò²òÀâ¡£¡Ö¡Ø¤³¤Ã¤Á¤Ë¤â¹Ô¤¤Æ¤§¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éµã¤¯µã¤¯Áª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥í¥±»þ¤Î¿´¶¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡£
¼Â¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é±Æ¤Ç¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Î¿À²ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿ÍÊª¡£¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿½©»³¤ÏÆ°ÍÉ¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢²áµî¤ËÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½©»³¤ÎÇ®Îõ¥Õ¥¡¥ó¤Î¾¯½÷¤â¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¡£¥ª¥ó¥¨¥¢¤«¤é1Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¡Ö·ë¹½¥ä¥Ð¤¤¤¯¤é¤¤¹¥¤¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É½©»³¤ËÌ´Ãæ¤Ç¡¢2¿Í¤Ç½©»³¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö´ê¤¤¡×¤ò²Î¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢»×¤ï¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡Ä!?
¡ÖÀ¸¥¢¥í¥Á in ¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÂÀÊÉ½¤òÌÏ¤·¤¿ÇòÃÏ¿Þ¤ËÍè¾ì¼Ô¤¬½ñ¤¹þ¤ß¤ò¼Â»Ü¡£½©»³¤Ï¤½¤ì¤ò¶ãÌ£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖºÂÀÊ¤Î¤È¤³¤í¤Ë½Ð±é¼Ô¤¬¸þ¤«¤¦ÄÁ¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢µÒÀÊ¤òÎý¤êÊâ¤¤¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡£
¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¤Ê¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¡©¡×¤È½©»³¤¬²æ¤ËÊÖ¤ë¤Û¤É¤Î¥«¥ª¥¹¾õÂÖ¤Ë¡ª ¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
