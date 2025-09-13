¡ÖÃÓ¤Î¿å¡×¤Ë½Ð¤¿¤¤¤ÈÇ®Ë¾¡ª¡©¥Þ¥Ã¥Á¡Ê¶áÆ£¿¿É§¡Ë¤¬¡É¥Þ¥¤¿åÁå¡É»ý»²¤Ç¥Ø¥É¥í¾Â¤Ø¡ª
¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢9·î14Æü¡ÊÆü¡ËÌë6»þ30Ê¬¤«¤é¡Ö¶ÛµÞSOS¡ªÃÓ¤Î¿å¤¼¤ó¤ÖÈ´¤¯ÂçºîÀï¡×¤òÊüÁ÷¡£
Îò»ËÅª¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëº£²ó¤Î¿åÈ´¤¤Ï¡¢Å·²¼¤ÎÌ¾¾ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊ¡°æ¾ë¤È¹âÃÎ¾ë¤Î¤ªËÙ¤Ë²Ã¤¨¡¢Âçºå¡¦´ßÏÂÅÄ¤Ë¤¢¤ë1600Ç¯Á°¤ÎµðÂç¸ÅÊ¯¤ÎÃÓ¡¢¤µ¤é¤Ë¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÍ¼ç¡¦ºÙÀî²È¤ÎÄí±à¤ÎÃÓ¤Þ¤Ç¤â¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹ñÊõÉ±Ï©¾ë¡õÆàÎÉ1600Ç¯Á°¤Î¸ÅÊ¯¤«¤é¶ÛµÞSOS¡ª¡ÖÃÓ¤Î¿å¤¼¤ó¤ÖÈ´¤¯ÂçºîÀï¡×
ÃÓÈ´¤¤ò¤¹¤ëºÙÀîÄí±à¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ÏÈî¸å·§ËÜ54ËüÀÐ¤ÎÈÍ¼ç¡¦ºÙÀî²È¤ÎÊÌÁñ¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¡£µþÅÔ¤ÎÍò»³¤òÌÏ¤·¤ÆÂ¤¤é¤ì¤¿Äí±à¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢Àï¹ñÉð¾¡¦ºÙÀîÃé¶½¤ÎÄ¾·Ï»ÒÂ¹ ºÙÀî¸îßæ¸µ¼óÁê¤âÍÄ¾¯´ü¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÊ¸µþ¶è¤Ë´ÉÍý¤¬°Ü¤ê¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ë³«Êü¤µ¤ì·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÍ³½ïÀµ¤·¤Äí±à¤«¤é¡Ö¶áÇ¯À¸¤Êª¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆÃ¤Ë²Æ¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁô¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÉâ¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢°Û½¤â¤¹¤ë¤Î¤ÇÎò»Ë¤¢¤ëÃÓ¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶ÛµÞSOS¤Î°ÍÍê¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ëÅÄÂ¼½ß¡¢ÅÄÃæÄ¾¼ù¡Ê¥³¥³¥ê¥³¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ó¥ë¥É¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤«¤é¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¡¦¸¤»ôµ®¾æ¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿²Æì½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦¹ñÃçÎÃ»Ò¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÃÓ¤Î¿å¡×¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤è¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥¹¥¿¡¼¶áÆ£¿¿É§¤Î¹ë²Ú¥È¥ê¥ª¤¬½é½Ð±é¤·¡¢Åìµþ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ÎÃÓ¤ÇÀ¸ÊªÄ´ºº¤Ë²Ì´º¤ËÄ©Àï¡ªÆÃ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê¶áÆ£¿¿É§¡Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃÓ¤ËµûÃµ¤·¤ò¤·¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¤Î¥Þ¥Ë¥¢¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Þ¥¤¿åÁå¡×¤ò»ý»²¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£¡ÖÃÓ¤Î¿å¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¤¤ÈÇ®Ë¾¤·¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÂç¥Õ¥ê¡¼¥¯¤Ç¤â¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ»²Àï¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥Ø¥É¥í¤Î¾Â¤È¤Ï»÷¤Ä¤«¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ï¤¤¤«¤Ë¡ª¡©¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤Ï¤·¤ã¤°¥Þ¥Ã¥Á¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¡ª¤½¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿Í¤ä´ë¶È¤Î³èÆ°¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö¥Æ¥ìÅì·ÏSDGs¥¦¥£¡¼¥¯¡×»²²ÃÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆSDGs¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÃÓ¤Î¿åÈ´¤¤Ï¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¡ª
ÆÁÀî²È¹¯¤Î¼¡ÃË¡¦·ë¾ë½¨¹¯¤Îµï¾ë¤Ç¤¢¤ê1606Ç¯ÃÛ¾ë¤µ¤ì¤¿Å·²¼¤ÎÌ¾¾ë¤ÈÍÀ¤Î¹â¤¤¡ÖÊ¡°æ¾ë¡×¡£´Ø¥±¸¶¤Î¹çÀï¸å¡¢ÆÁÀî²È¤Î°Ò¿®¤ò¼¨¤¹°Ù¡¢6Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤ÆÃÛ¾ë¤·¤¿µðÂç¤Ê¾ë¡£ÆÁÀî²È¹¯¼«¿È¤â¤½¤ÎÀß·×¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÊ¡°æ¾ë¡×¤Î¤ªËÙ¤¬¿åÈ´¤¤ÎÉñÂæ¡£Ê¡°æ¸©¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÊ¡°æ¾ë¤ËÂ¸ºß¤·¤¿Ï¦¡Öº¥Ï¦(¤Ò¤Ä¤¸¤µ¤ë¤ä¤°¤é)¡×¤ÎºÆ·ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤µ¤»2029Ç¯¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Êº¥Ï¦¤ÎºÆ·ú¤Î°Ù¡¢¤ªËÙ¤ÎÀ¾Â¦¤òËä¤áÎ©¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Î°ÍÍê¤Ï¡ÖÀ¾Â¦¤Ë¤¤¤ë¤ªËÙ¤ÎÀ¸¤Êª¤òÅìÂ¦¤Ø¤Î°ú¤Ã±Û¤·¡×¤È¡¢¡Ö¤ªËÙ¤ËÌ²¤ë¤ªÊõ¤ÎÄ´ºº¡×¤À¡£400Ç¯Á°¤ËÃÛ¾ë¤µ¤ì¤¿Ê¡°æ¾ë¤Î¤ªËÙ¤Ë¤Ï¡ÖÆÁÀî²È¤Î¤æ¤«¤ê¤Î¤ªÊõ¡×¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡ÄÁÀ¤¦¤ªÊõ¤ÏÊ¡°æ¸©¤Ç¤·¤«¤È¤ì¤Ê¤¤±«¤ËÇ¨¤ì¤ë¤ÈÀÄ¤¯¸÷¤ë¤È¤¤¤¦ãôÃ«ÀÐ¤Ç½ÐÍè¤¿¡ÖÀÐ´¤¡×¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ËÙ¤Î°ìÉô¤ò±á¤»ß¤á¤Æ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶È´·²¤ÎÀ¸ÊªÄ´ºº¡£¿Í³¤Àï½Ñ¤Çµû¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë¡ªNANA¡ÊMAX¡Ë¤Î³èÌö¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µû¤¬Êá³Í½ÐÍè¤Ê¤¤·Ý¿Í¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼Èø·Á¤È¿Íµ¤¼ã¼êÇÐÍ¥¡¦ÃÓÅÄ¶©»Ö¤¬½éÊá³Í¤òÅÒ¤±¤Æ°ìµ³ÂÇ¤Á! ¤½¤·¤Æ¡¢¤ªËÙ¤Î¤ªÊõÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê´¤¤¬Â³¡¹¤È¡£Îò»ËÅª²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¡ÖÅ¸¼¨ÉÊ¡×¥ì¥Ù¥ë¤Î¤ªÊõ´¤¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ªÊõ¤âÈ¯¸«¤¬!?²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤Î¤ªÊõ¤È¤Ï¡Ä¡£
¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹âÃÎ¾ë¡×¡£´Ø¥ö¸¶¤Î¹çÀï¤ÇÆÁÀîÊý¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÂçÌ¾¡¦»³Æâ°ìË¤¬ÃÛ¾ë¤·¡¢µýÊÝ¤ÎÂç²ÐºÒ¤Ë¤è¤ê¾Ã¼º¤¹¤ë¤â1753Ç¯¤ËºÆ·ú¡£¸½Â¸12Å·¼é¤Î°ì¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¡¢Ãæ¤Ç¤âËÉ±Ò¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹Å·¼é¤ÈÀ¯Ì³¤ò¹Ô¤¦ËÜ´Ý¸æÅÂ¤¬¶¦¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¹âÃÎ¾ë¡×¤Î¤ß¡£¤½¤ó¤ÊÆî³¤¿ï°ì¤ÎÌ¾¾ë¤È¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¡Ö¹âÃÎ¾ë¡×¤«¤éºÆ¤ÓSOS¤¬! Á°²ó¤Ï¤ªËÙ¤ÎÁÝ½ü¤ÈÀ¸ÊªÄ´ºº¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î°ÍÍê¤Ï¤ªËÙ¤ËÌ²¤ëµ®½Å¤Ê¡Ö¤ªÊõ¡×¤ÎÄ´ºº¡£Ä«¥É¥é¤äÏÃÂêºîÉÊ¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤·¡¢Â¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤ë¹±¾¾Í´Î¤¡¢¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤óÍ£°ì¤ÎÃËÀ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥Í¥¿ºî¤êÃ´Åö¤Î¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡¢¿Íµ¤¥Ô¥ó·Ý¿Í¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¡£¹âÃÎ¾ë¤Î¾ë¼ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿»³Æâ²È¤Î²ÈÌæ»°ÍÕÇð(¤ß¤Ä¤Ð¤«¤·¤ï)¤Î´¤¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤ÐÎò»ËÅª¤ªÊõÈ¯¸«¤È¤Ê¤ë¡£¹âÃÎ¾ë¤Ë»Å¤¨¤¿ÅÚº´ÈÍ»Î¤Ï¡¢ï£¡¹¤¿¤ëÎò»ËÅª°Î¿Í¤ÎÌ¾¤¬ÊÂ¤Ö¡£ºäËÜÎ¶ÇÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ãæ²¬¿µÂÀÏº¤äÈÄ³ÀÂà½õ¡¢»°É©¤ÎÁÏÀß¼Ô¡¢´äºêÌïÂÀÏº¤â¤½¤Î1¿Í¡£ÈÍ»Î¤«¤é¼Â¶È²È¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À´äºêÌïÂÀÏº¤Ï»°ÍÕÇð¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¼«¤é¤Î²ñ¼Ò¡¦»°É©¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤·¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨½ôÀâ¤¢¤ê¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÄ¶¤ªÊõ¡Ö»°ÍÕÇð¡×¤Î´¤¤Ï¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤«!?¤µ¤é¤Ë¡¢À¸¤ÊªÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¹Ô¤Ã¤¿¤ªËÙ¤ÎÀ¸ÊªÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÇË²õÎÏ¤ò»ý¤Ä²øµû¤¬½±¤¤¤«¤«¤ë¡ª¹âÃÎ¾ë¤Ç¤Î¤ªÊõÄ´ºº¤Ï¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Ë¡ª
¤µ¤é¤Ê¤ë¿åÈ´¤¤ÎÉñÂæ¤ÏÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô¤ËÄÃºÂ¤¹¤ë1600Ç¯Á°¤ÎµðÂç¸ÅÊ¯¡£¤³¤³¤Ï¤«¤Ä¤Æ10¿ô´ð°Ê¾å¤Î¸ÅÊ¯¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÅÊ¯·²¤À¡£Ãæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬Á´Ä¹130m¤ÎÁ°Êý¸å±ßÊ¯¡Öµ×ÊÆÅÄ¡¦³¿á»³¸ÅÊ¯¡×¡£Àï¹ñÉð¾¡¦»°¹¥¼ÂµÙ¤ÎËÜ¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Îò»Ë¤ò¹ï¤à¡¢¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ë¡ÖSOS¡×¤¬ÆÏ¤¯¡£¸ÅÊ¯¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿¼¤¤¹ê¤¬¡¢º£¤äÍý²òÉÔÇ½¤Ê¥´¥ß¤Î»³¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£ÃÏ¸µ½»Ì±¤ÈÂçºå½Ð¿È¤ÇM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê½àÍ¥¾¡¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¢¤½¤·¤Æ¸µHKT48Â¼½Å°ÉÆà¤¬¤³¤Î¥´¥ß¤ÎÃÓ¤ËÄ©Àï¡£1600Ç¯´Ö¡¢Ã¯¤âÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Äì¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÌçÈÖ¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢1600Ç¯Â³¤¯ÃÓ¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¾×·âÅª¤Ê»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¥´¥ß¤ÎÄì¤«¤éÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿¡¢¾ýÎØ¤È¤â°Û¤Ê¤ë¡Ö´ñÌ¯¤Ê°äÊª¡×¡£¤½¤ì¤ÏÎò»Ë¤ÎµÏ¿¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î¸ÅÊ¯¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤òÊª¸ì¤ë¡Ö¸°¡×¤Ê¤Î¤«¡£¥´¥ß¤Î»³¤È²½¤·¤¿¸ÅÊ¯¤ÎÃÓ¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¢£³°Íè¼ï¥Ï¥ó¥¿¡¼²ÃÆ£¤¬ËÌ³¤Æ»¤Ç¤¢¤Î·ã¥ì¥¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤òÂçÈ¯¸«¡ª¡©
ÆüËÜºÇËÌ¤ÎÂ¼¡¢ËÌ³¤Æ»±îÊ§Â¼¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥àÌó4¸ÄÊ¬¤Ë¤âµÚ¤Ö¹Âç¤Ê¾ÂÃÏ¡Ö¥«¥à¥¤¥È¾Â¡×¤ò´Þ¤à¡Ö²¦»Ò¤Î¿¹¡×¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¿¹¤Ï¡¢À¸ÂÖ·Ï¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎºßÍèÀ¸Êª¤¬Â©¤Å¤¯¾ì½ê¤À¡£¤½¤ó¤Ê¿¹¤«¤éÆÏ¤¤¤¿SOS¡£º£²ó¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÄ´ººÂâ¤Ï¡¢¿å¤òÈ´¤«¤Ê¤¤À¸ÊªÄ´ºº¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£Ä´ººÂâ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¸ÇÍ¼ï¤ä"·ÌÎ®¤Î½÷²¦"¤Ê¤É¤ÎºßÍèÀ¸Êª¤ò¼¡¡¹¤ÈÈ¯¸«¡£½çÄ´¤ÊÄ´ºº¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢´ñÀ×¤Î½Ö´Ö¤ÏË¬¤ì¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢´Ä¶¾Ê¤Î¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¤ÇÀäÌÇ´í×ü¶Îà¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤Û¤Éµ®½Å¤Ê¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥¶¥ê¥¬¥Ë¡×¤òÈ¯¸«¡£¿å²¹20ÅÙ°Ê²¼¤Î¤¤ì¤¤¤Ê¿åÊÕ¤Ë¤·¤«À¸Â©¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¸¸¤Î¥¶¥ê¥¬¥Ë¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼¤³¤Îµ®½Å¤Ê¥¶¥ê¥¬¥Ë¤Ï¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½90Ç¯Á°¤ÎËà¼þ¸Ð¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ë¥Û¥ó¥¶¥ê¥¬¥Ë¤ÎÌ¿¤ò¶¼¤«¤¹¿¯Î¬¼Ô¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡£¿Í¤ÎÍßË¾¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿¿¿¼Â¤È¤Ï¡£
¢ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¾®ÌîÍµÇ·¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ À©ºî¶É¡Ë
¿å¤òÈ´¤¯¤Þ¤Ç²¿¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é²¿¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö¥É¥¥É¥¡×¤È¶¦¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Îò»ËÅªÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤òÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¥í¥±¤òÂ³¤±¡¢º£²ó¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÎò»Ë¥í¥Þ¥ó°î¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢µðÂç¤Ê³°Íè¼ï¤È¤Î³ÊÆ®¡¢¿ÀÈëÅª¤ÊºßÍè¼ï¤È¤ÎÁø¶ø¤Ê¤É¤ÎÂé¸ïÌ£¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¿Ø¤Ë¤âÀ§ÈóÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¶áÆ£¿¿É§¤µ¤ó¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤¿¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÂ¨OK¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¯¤è¤¯ÏÃ¤ò»Ç¤¦¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÈÖÁÈ³«»ÏÅö½é¤«¤é¤¤¤Ä½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤ë¤Î¤«¤È¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ÆÃÓ¤ÎÄ´ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÃçÎÃ»Ò¤µ¤ó¤âµ¤¹ç¤¤½½Ê¬¤Ç¥í¥±¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ø¥É¥í¤Î¾Â¤ËÂ¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥²¥¹¥È¤ÎÅ¥½¤¯¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê»Ñ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÎÉ¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´²ÈÂ²¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ãd¥Ü¥¿¥ó¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ëÌîµå¥Õ¥£¥®¥å¥¢&QUO¥«¡¼¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅ!¢ä
9/8(·î)~10/5(Æü)¤Î´ü´Ö¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤Îd¥Ü¥¿¥ó¤«¤é»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ö¥Æ¥ìÅì·Ï½©¤Þ¤Ä¤ê¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
Áí³Û100Ëü±ßÊ¬¤ÎQUO¥«¡¼¥É¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡¢¥Æ¥ìÅì¿Íµ¤ÈÖÁÈMC¿Ø¤ÎÆÃÀ½Ìîµå¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤âÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È!ÂÐ¾ÝÈÖÁÈ¤ò1»þ´Ö¤ß¤ë¤´¤È¤Ë¡¢±þÊç·ô¤ò1Ëç³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£(²¿Ëç¤Ç¤â±þÊç²Ä)
9·î14Æü(Æü)ÊüÁ÷¤Î¡Ö¶ÛµÞSOS¡ªÃÓ¤Î¿å¤¼¤ó¤ÖÈ´¤¯ÂçºîÀï¡×¤âÂÐ¾ÝÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¥Æ¥ìÅì·Ï½©¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç¸¡º÷¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¸ø¼°HP¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û ¡Ö¶ÛµÞSOS¡ªÃÓ¤Î¿å¤¼¤ó¤ÖÈ´¤¯ÂçºîÀï¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û 2025Ç¯9·î14Æü¡ÊÆü¡ËÌë6»þ30Ê¬¡Á8»þ50Ê¬
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷
¡ÚÇÛ¿®¡Û Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¡ÖTVer¡×¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®
¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×(¥Æ¥ìÅìHP¡¢TVer¡¢Lemino)¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
¡úTVer¤Ç¤ÏÊØÍø¤Ê¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¡×¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡ú
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÇÛ¿®
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û ¡ÚMC¡ÛÅÄÂ¼½ß ÅÄÃæÄ¾¼ù(¥³¥³¥ê¥³)
¡Ú²òÀâ¡Û²ÃÆ£±ÑÌÀ¡ÊÀÅ²¬Âç³Ø¡¦ÇÀ³ØÇî»Î¡Ëµ×ÊÝÅÄ½á°ì¡ÊNPO birth¡Ë
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û¢¨½çÉÔÆ±
¶áÆ£¿¿É§¡¢¹ñÃçÎÃ»Ò¡¢¸¤»ôµ®¾æ¡¢NANA¡ÊMAX¡Ë¡¢ÃÓÅÄ¶©»Ö¡¢Èø·Áµ®¹°¡Ê¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ë
¹±¾¾Í´Î¤¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡Ê¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡ËÂ¼½Å°ÉÆà¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º
¡Ú¸ø¼°HP¡Û
¡Ú¸ø¼°X¡Û @iketvtokyo
¡Ú¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È¡Û Ⓒ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
