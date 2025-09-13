「こんな時、なんて言う？」5歳児に白髪を指摘された“ばあば”の回答が、想像の斜め上だった件【ママリ】

白髪について話すばあば、ユーモアがすごい！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

子どもは悪気なく思ったことを口に出してしまうことがあります。親としてはヒヤリとしますが、そんなときに相手が良い返しをしてくれるとありがたく思うのではないでしょうか。





5歳娘「ばあばの髪の毛がちょっとだけ白くなっててね、ばあば髪の毛が凍ってきてるよ！って教えてあげたらね」



私「うん。ばあば何て言ってた？」



5歳娘「ばあば実はもうすぐエルサになって魔法で氷のお城に住むねんて。かき氷食べ放題やから来ていいよって。あと暑すぎるから夏消すって言ってた」

投稿者・友達の友達さんの5歳の娘さんはおばあちゃんの白髪を見つけ、それを指摘したそう。白髪を見つけられたおばあちゃんは、何と返したのでしょうか。

白髪を「髪の毛が凍ってきてるよ」と伝えたという娘さん。アニメに登場するプリンセス・エルサの髪が白いことから、髪が凍ったと思ったのかもしれません。それに対するおばあちゃんの返答は「もうすぐエルサになる」という孫の世界に寄り添ったもの。氷のお城に住んでかき氷食べ放題にしてくれるなんて、夢のあるお話ですよね。



この投稿には「返しがプロ」や「頼むぞばあば」などのリプライがついていました。「髪が凍っている」という発想からエルサにたどりつき、氷のお城のエピソードまで返せるなんて、ふだんから孫とアニメを見たり、会話したりしている様子が目に浮かびます。孫を大切に思うおばあちゃんと孫の、心温まるエピソードですね。

ママの似顔絵、お口を開けている意味は？

わが子が描いてくれた似顔絵はとてもうれしいですよね。



投稿者・cha🎀さんも、ある日、娘がかわいい似顔絵を描いて持って帰ってきたそうです。

©chancha61751714

保育園で娘が描いてくれた私の絵。

先生が「なんでママ口開けてるの？」って聞いたら、「〇〇（自分の名前）のことだいすきっていってるの」って答えたらしい🥹

ああ‥可愛い‥

うん。だいすき！

子どもがイメージする自分ってどんな感じなのだろう。そんな風に思ったことはありませんか？わが子が心を込めて、皆さんのことを思い浮かべて描いただけでも宝物ですよね。だけど、cha🎀さんようにその具体的なイメージまで知ることができると、さらに幸せを感じることができそうです。



このほっこりする投稿に「かわいすぎる！」「心が洗われました」など、娘のcha🎀さんへの思いに感動のリプライが寄せられました。とても幸せな気持ちになれる投稿ですよね。

推しを目の前にしたら、写真どころじゃない？

見ているだけで幸せになれる大好きな存在「推し」。推しの存在はつらいことを乗り越える力をくれたり、毎日を楽しくしてくれるとても尊い存在ですよね。



投稿者・okara☺︎👶kinu🎀2y＋👶Johnny🦖4m(@okk_arr)さんの2歳の娘さんの推しはパンどろぼう。子どもたちに人気のキャラクターですが、なんとパンどろぼうと対面できることになった娘さん。推しを前にどんな反応をしたのでしょうか。

©︎okk_arr

こちらは推しに会えたのが嬉しくて目の前で腰を抜かした2歳児さん💁‍♀️

パンどろぼうを前に思わず腰を抜かしたという娘さん。推しに会えたうれしさもあったでしょうし、想像以上に大きいパンどろぼうに驚いたようにも見えてかわいいですよね。推しがいても実際に会うことが難しい場合もありますが、こうして会えたことは印象深い思い出になったでしょうね。



この後、娘さんは無事に笑顔で推しと写真を撮ることができたそう。こんなに小さな子どもでもテンションが上がる推しの偉大さを感じる、癒やしのエピソードでしたね。

記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）