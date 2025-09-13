¶¶¤Î¾å¤Ç¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤È¼Ö¤¬¾×ÆÍ¡¢³¤¤ÇÈ¯¸«¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼±¿Å¾¼ê»àË´¡¡Ä¹ºê»Ô
Ä¹ºê»Ô¤Î½÷¿ÀÂç¶¶¤Ç13Æü¡¢Âç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ÈÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿50ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¤ª¤è¤½65¥á¡¼¥È¥ë²¼¤Î³¤¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
13Æü¸áÁ°3»þº¢¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î½÷¿ÀÂç¶¶¤Ç¡¢Âç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ÈÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿50ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¤ª¤è¤½65¥á¡¼¥È¥ë²¼¤Î³¤¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Þ¤â¤Ê¤¯»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ÏÂçÇË¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ï³¤¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿22ºÐ¤ÎÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷¿ÀÂç¶¶¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Î¸òÄÌµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
