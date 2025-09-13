「広島５−０中日」（１３日、マツダスタジアム）

広島が快勝で３連勝。逆転でのＣＳ進出へ、望みをつないだ。

強力１・２番コンビが躍動した。まずは０−０の三回１死二、三塁の場面。１番・中村奨が高橋宏の１５４キロを捉えると、打球は前進守備の間を抜けて右前へ。２者が生還し、２点を先制した。

２点リードの五回２死一塁では、２番・ファビアンが左中間席へ２０試合ぶりとなる１６号２ラン。打った瞬間に本塁打を確信したファビアンは、打球を見送りながらゆっくりと歩き出し、ベンチに向かってド派手なガッツポーズを繰り出した。

高橋宏に対してチームは昨季から７連敗中。今季はここまで４試合で０勝４敗、防御率１・１３と完璧に抑え込まれていた中、ようやく攻略に成功した。

先発の常広は６回４安打無失点の好投で今季２勝目をマーク。これまでとはひと味違った“大人の投球”を披露した。初回から直球の球速は１４０キロ台前半がほとんど。それでもコーナーを丁寧に突く投球で凡打の山を築いた。四回２死一、二塁のピンチはボスラーを中飛。六回２死一、三塁では福永を二ゴロに打ち取り、要所を締めた。