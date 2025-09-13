女優の瀬戸朝香（48）が13日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）にVTR出演。「ずっと憧れている」芸人を明かした。

瀬戸は「日帰り ぷらっとりっぷ」のコーナーに出演。埼玉県秩父の観光スポットを巡った。

瀬戸はこの日の旅のお相手について「私がずっと憧れている人なんです」と説明。「会いたかったんですよ。夢だったんですよ、2人に会うのが。昔から2人のコントとか」とお笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダルと西野創人との初対面を喜んだ。

瀬戸は「昔から子供たちとコントを見ていまして。あの卓球のとか…」とテンションを上げた。西野は「旅でずっと一緒に行動するんで、呼び名とか決めます？」と提案。ナダルは本名の英樹から“ヒデさん”、西野は“そうちゃん”、瀬戸は“朝ポン”に決まった。

「こういう自然がたくさんある中っていうのは私、大好きなんで、今日はちょっと心地よく旅を楽しみたいなと思う」と、ナダルが得意な釣りを行った3人。「釣りやりますね、時々」と瀬戸。「子供がいるから。だいぶ大きくなってきましたけど、外で遊んでます」と話した。

瀬戸は高校1年生の長男（15）、小学6年生の長女（11）のママ。「“いいなー”って言ってましたもん、今日」とこの日のロケを子供たちから羨ましがられたことを明かし、家族そろってファンであることを明かした。