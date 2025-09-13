»³ËÜÍ³¿ 7²ó1¼ºÅÀ¤â¼«¿ÈÅÐÈÄ¤Ç2ÀïÏ¢Â³¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×»Ø´ø´±¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ë¤ÏÈà¤¬É¬Í×¡×¥¹¥³¥Ã¥È¤ÎÉüÄ´´ê¤¦
¢£MLB¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä5¡ß¡¼1¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¢¥ª¥é¥¯¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ëº£µ¨28ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡¢7²ó¡¢91µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ1¡¢Ã¥»°¿¶10¡¢»Í»àµå1¡¢¼ºÅÀ1¡Ê¼«ÀÕÅÀ1¡Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»265¾¡¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤Î¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤ÈÅê¤²¹ç¤¤¡¢1²ó2»à¤«¤éÂÇ¼Ô20¿Í¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ê¤¯¾¡ÇÔ¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï±äÄ¹10²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Ç»³ËÜÅÐÈÄÆü¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£Æü¤Î»î¹ç¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀÆü¤Î»î¹ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÁ´°÷¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¼«¿È¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ï¡Ö½é²ó¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤¬¤¦¤Þ¤¯·è¤Þ¤é¤º¡¢Ä¹ÂÇ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ïº£ÆüÄ´»Ò¼«ÂÎ¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÎÉ¤¤¥³¡¼¥¹¤òÁÀ¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë7²ó¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤êºîÀïÎ©¤Æ¤ÆÄ©¤á¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ù¥ó¡Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¡Ë¤Î¤³¤È¤â¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬ÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Îµ¬ÄêÅêµå²ó¿ô¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤ºÅê¤²Â³¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£Ä´»ÒÎÉ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Çµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ»Ä¤ê2ÅÐÈÄ¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ10·î¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
D.¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï±äÄ¹10²ó¡¢T.¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê31¡Ë¤òÅÐÈÄ¤µ¤»¤Æ¡¢¥¤ ¥¸¥ç¥ó¥Õ¡Ê27¡Ë¤ò»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ï¥ó¥Ð¥ó¥¦¥ó¥É¤ÎÊáµå¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÎÈ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ï¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤ë¤È³Î¤«¤ËÃÏÌÌ¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç¤¤Ê¥¢¥¦¥È¤À¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï³Î¤«¤Ëµ¤Ê¬¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Ä´»Ò¤Î¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Öº£¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¼«¿®¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Íè¤¿¤éºÆ¤ÓÁ÷¤ê½Ð¤·ÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢¡Ö³°¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤ÊÈà¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»ä¤â¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Ë¤ÏÈà¤¬É¬Í×¡¢¤½¤ì¤¬»ö¼Â¤À¡£Èà¤Ï»Å»ö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Ä¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼é¸î¿À¤ÎÉü³è¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£