１３日午後、関東地区の地上波テレビのほとんどでスポーツ中継が放送される異例の事態となり、ネットで話題となった。

午後３時に、ＮＨＫ総合がカーリング女子の日本代表決定戦が始まった。同時間帯、Ｅテレでは国民スポーツ大会の競泳、日本テレビではプロ野球「巨人−阪神」、ＴＢＳは世界バレー男子の「日本−トルコ」が放送された。

さらに、テレビ朝日は「日本女子プロゴルフ選手権」、テレビ東京は競馬中継番組「ウイニング競馬」を放映。「奇跡体験！アンビリバボー」の再放送だったフジテレビをのぞき、７局中６局がスポーツ中継という珍事が成立した。

Ｘでは「３連休とはいえフジ以外全部スポーツ中継してるのすごいな」「ＮＨＫでカーリング、日テレで野球、テレ朝でゴルフ、ＴＢＳで世界バレーと同じ時間帯に地上波でこれだけスポーツ生中継してるの珍しいのでは」「日テレプロ野球、ＴＢＳ世界バレー、テレ朝プロゴルフ、テレ東競馬とスポーツ中継しかやってないけど」「今日なんなの？全チャンネルでスポーツ中継ってどんな嫌がらせだよ」という声が上がった。

なお、ＴＢＳは午後３時からのバレーをはさみ、午前７時から同１０時３０分まで、「東京２０２５世界陸上」をオンエア。１５時間３０分オールスポーツ関連番組だった。