¤È¤ó¤Í¤ë¤ºÌÚÍü·ûÉð¡Öµ®ÌÀ¤¬¼£¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿¡×¥é¥¸¥ª¤ÇÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Ë¸ÀµÚ¡¡¥³¥ó¥Ó¤Î³Ú¶Ê¤ò¤«¤±¤ë
¤È¤ó¤Í¤ë¤ºÌÚÍü·ûÉð¡Ê63¡Ë¤¬13Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÅÚÍËÄ«6»þ¡¡ÌÚÍü¤Î²ñ¡£¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°6»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÁêÊýÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ê63¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ò¤È¸À¤À¤±¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÌÚÍü¤Ï¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¼«¿È¤¬³«ºÅ¤·¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡ÖÌÚÍü¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡ÖÉðÆ»´Û¤Ç¤â²Î¤Ã¤Æ¡¢¥½¥í¤Ç¤â¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ç²Î¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£1¿Í¤Ç²Î¤Ã¤¿¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Í¡£¡Ø¥»¥Ö¥ó¥¹¥³¡¼¥É¤òÅ·¹ñ¤Ë¤¯¤ì¡Ù¡×¤È¤³¤Î¸å¤«¤±¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢¤³¤Ã¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤È¤¤¤¦¡£¤È¤ó¤Í¤ë¤ºÊýÌÌ¡¢¤Þ¤¿µ®ÌÀ¤¬¼£¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿°ã¤¦¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤ÈÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤ÎÀÐ¶¶¤Ë¿¨¤ì¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤óÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ø¥»¥Ö¥ó¥¹¥³¡¼¥É¤òÅ·¹ñ¤Ë¤¯¤ì¡Ù¡×¤È¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î³Ú¶Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ÀÐ¶¶¤¬²Î¾§¤¹¤ë1ÈÖ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌÚÍü¤ÎÀ¼¤¬³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤è¡ª10ÉÃÁ°¤Ã¤Æ¡ª¤ª¤¤¡ª¤ª¤¤¡ª¤¢¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡ª¡×¤È²Î¤ÎÅÓÃæ¤Ç»þ´Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¶âÂô¸ÄÅ¸¤è¤í¤·¤¯¡Á¡×¤È¼«¿È¤Î¸ÄÅ¸¤òÀëÅÁ¤·¡¢¾Ð¤¤À¼¤È¤È¤â¤ËÈÖÁÈ¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
ÀÐ¶¶¤Ï4·î¤Ë¿©Æ»¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¡¢¸½ºß·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ßÃæ¡£¤½¤Î¸å°öÆ¬¤¬¤ó¤òÊ»È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£