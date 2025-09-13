【ママたちのふるさと納税】返礼品バトル！？みんなで話し合いだ！【第7話まんが】#ママスタショート
みなさんは「ふるさと納税」制度を活用していますか？ 生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や応援したい地域など、自分で寄付先を選択することができるこの制度。新鮮野菜に旬のフルーツ、魚介類やお肉など、その土地ならではの返礼品を受け取っている人も多いのではないでしょうか。今回はそんな「ふるさと納税」にまつわる楽しいエピソードをショート形式でお届けします。
今回は、“ふるさと納税”選びに翻弄されるある家族の心温まるエピソード。
ビールやボックスティッシュを返礼品に選んできて、なんとも言えない感情を味わってきた家族。去年までの失敗をふまえ、今年は家族全員で“ふるさと納税会議”が行われた……。
パパ「やっぱ肉でしょ！」
子ども（兄）「アイスはー？」
ママ「旬の果物もいいよね」
子ども（弟）「飲みものは全員飲めるもの！」
すべて食べ物か飲み物（笑）。でも家族全員で話し合うだけで楽しくて、このふるさと納税会議は大変盛り上がったのだそう。毎年恒例だからとただ事務的に行っていたふるさと納税が、まさか家族の絆を深めるものになるとは誰が思っていたでしょう。こんな楽しみ方もあるんですね。
ふるさと納税にまつわるお話、みなさんはどんな体験がありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
