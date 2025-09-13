BE:FIRST、4年連続出演『ROCK IN JAPAN』で圧巻ステージ 新曲「Secret Garden」初ライブ披露
ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが13日、千葉市蘇我スポーツ公園で開催された『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』に出演した。
【写真】圧巻ステージ！会場を支配したBE:FIRST
BE:FIRSTは、4年連続の出演となる。ライブ初披露となる新曲「Secret Garden」では、イントロが流れると会場からは大歓声が上がった。そのほか「Mainstream」「Boom Boom Back」など、全10曲をパフォーマンスし、LOTUS STAGEを沸かせた。BE:FIRSTが披露したセットリストは各音楽配信サービスよりプレイリストとして公開している。
また、BE:FIRSTは17日にニューシングル「空」をリリースする。「空」は第92回NHK全国学校音楽コンクール中学校の部の課題曲として書き下ろされた楽曲。作詞作曲を依頼されたSKY-HIの「多感な時期の若者の、心の揺れ動きに対して“大丈夫”と伝えたい」という想いが込められた、人の不安に寄り添いリスナーの心の琴線に触れる、感動必至の1曲となっている。
常に移り変わる空模様を題材に、人生の機微を描いた歌詞の世界観をゴスペルをベースとした壮大な楽曲と、日本屈指のコーラス隊によるコーラスワーク、メンバーそれぞれの魅力とスキルが詰まった歌で表現。数々のヒットソングを世に送り出してきたプロデューサー・UTAとソングライター・LOAR（INIMI）、SKY-HIによるコライトで制作された。さらに、ゴスペラーズの黒沢薫をコーラスディレクターに迎えた意欲作でもある。ミュージックビデオは、15日午前0時にYouTubeでプレミア公開される。
