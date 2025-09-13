小泉農林水産相は13日、自身の選挙区の支持者らに対して、来月投開票が行われる自民党の総裁選挙に立候補する意向を伝えました。

小泉農水相は13日午前、自身の選挙区である神奈川・横須賀市内で地元の市議や支援者らと会合を行いました。

出席した後援会長によりますと、小泉氏は会合で「自民党をひとつにして野党のみなさんと向き合い、物価対策、治安対策など国民の不安に寄り添いたい」などと述べたということです。

その上で、「応援してくれている仲間とともに、挑戦する気持ちを固めた」として総裁選に立候補する意向を伝えたということです。

小泉氏は来週、正式に立候補を表明する会見を開く方針です。

小林元経済安保担当相「今、政権与党である自民党の置かれている厳しい状況をお伝えし、そうした状況の中での総裁選、再び覚悟持って挑戦するという、そういう決意をお伝えさせていただきました」

一方、小林元経済安保担当相も13日午後、自身の選挙区の支持者らに対して立候補の意向を伝え、来週、会見を開く予定です。小林氏は「目の前の物価高を含めて強い経済を作っていくための政策これを訴えていきたい」と述べました。

茂木前幹事長「地元というのはありがたいなと思いますね。地元の期待もしっかりと受け止めて、正々堂々と総裁選に臨んでいきたい」

また、すでに立候補の会見を行った茂木前幹事長は地元の祭りに参加し、支持者らと交流しました。茂木氏は地元の声を聞いた上で「景気回復の実感が届いていない。今日より明日が良くなる、地域や日本を作ることが重要だ」と述べました。