¸µAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥±¥¢¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¸½¾õ¤âÌÀ¤«¤¹¡Öº£¤Ï¸µµ¤¡×
¡¡¸µAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´¡¹ÌÚÍ¥²ÂÎ¤¡Ê30¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¼Â¤ÏºÇ¶áÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¾¯¤·¤Î´ÖÆþ±¡¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö²þ¤á¤ÆÂÎÄ´¤Ã¤Æ¤¤¤ÄÊø¤¹¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤Ç¤¤ë¥±¥¢¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª¡×¤È·ò¹¯¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Öº£¤Ï¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÂÎÄ´¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï2011Ç¯¤Ë12´üÀ¸¤È¤·¤ÆAKB48¤Ë²ÃÆþ¡£2024Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂ´¶È¤·¤¿¡£