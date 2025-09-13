»³ËÜºÌ¡¢Ä¶¥ß¥Ë¤Î¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¡ß¥Ö¡¼¥Ä¤Ç¤«¤ï¤¤¤¹¤®ÂçÀä»¿¤ÎÍò¡¡¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×
¸µNMB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë»³ËÜºÌ¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤¬2025Ç¯9·î7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ìë¤Î³¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö²Æ¤òËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤½÷¤¬ÄÌ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Ã¤È¡×
»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌëÉ÷¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê½©¤á¤¤¤Æ¤ë...¡×¡Ö²Æ¤òËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤½÷¤¬ÄÌ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Ã¤È¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò6ËçÅê¹Æ¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¶¥ß¥Ë¾æ¤Î¥°¥ì¡¼¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¡£¹õ¤¤¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¤Ï¤ª¤ê¡¢¼ó¤Ë¤ÏÂç¤¤á¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¹õ¤Î¸üÄì¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿ÈþµÓ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ä¡Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¤Éþ¤ÇÈþµÓ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£