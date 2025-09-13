¡Ú¥íー¥ºS¡ÛÉÚÅÄÍµª¥¢¥Ê¤Î¥Á¥ç¥¤Â¤·¥ー¥ïー¥É¡Ø¥ªー¥¯¥¹5Ãå°ÊÆâ¡¢¥Õ¥ë¥²ー¥È¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¤¬¶ìÀï¡¢Æ¨¤²ÇÏ¤ËÃíÌÜ¡Ù
¡ÚÆ°²è¡Û¥íー¥º¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ÊGII¡Ë¤È¤ß¥Á¥ç¥¤¡Ãhttps://youtu.be/m_j47ylY0xo
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦ÉÚÅÄÍµª¥¢¥Ê¤«¤é¡ØÂè43²ó¥íー¥º¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ÊGII¡Ë¡Ù¤Î¥Á¥ç¥¤Â¤·¥ー¥ïー¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¡ØÂè43²ó¥íー¥º¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ÊGII¡Ë¡Ù
2025Ç¯9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë4²óºå¿À4Æü È¯Áö»þ¹ï¡§15»þ45Ê¬
ÏÈ½ç ÇÏÌ¾¡ÊÀÎð µ³¼êÌ¾¡Ë
1-1 ¥ëー¥¸¥å¥½¥ê¥Æー¥ë ¡ÊÌÆ3 ²£»³Éð»Ë¡Ë
1-2 ¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥É¥ó¥Ê ¡ÊÌÆ3 J.¥â¥ì¥¤¥é¡Ë
2-3 ¥À¥ó¥Ä¥¨¥é¥ó ¡ÊÌÆ3 ÃÄÌîÂçÀ®¡Ë
2-4 ¥Õ¥§¥¢¥êー¥é¥¤¥¯ ¡ÊÌÆ3 ÉðË¡Ë
3-5 ¥Ñ¥é¥Ç¥£¥ìー¥Ì ¡ÊÌÆ3 Ã°ÆâÍ´¼¡¡Ë
3-6 ¥ôー¥ì¥ôー ¡ÊÌÆ3 ÉÍÃæ½Ó¡Ë
4-7 ¥ß¥Ã¥ー¥¸¥å¥¨¥êー ¡ÊÌÆ3 ´äÅÄË¾Íè¡Ë
4-8 ¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È ¡ÊÌÆ3 C.¥ë¥áー¥ë¡Ë
5-9 ¥¿¥¬¥Î¥¢¥Óー ¡ÊÌÆ3 Æ£²¬Í¤²ð¡Ë
5-10 ¥Æ¥ì¥µ ¡ÊÌÆ3 ¾¾»³¹°Ê¿¡Ë
6-11 ¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯ ¡ÊÌÆ3 ÀîÅÄ¾²í¡Ë
6-12 ¥Þ¥È¥é¥³ー¥Ë¥Ã¥·¥å ¡ÊÌÆ3 ÃÓÅº¸¬°ì¡Ë
7-13 ¥¢¥¤¥µ¥ó¥µ¥ó ¡ÊÌÆ3 ÅÄ»³²¢Í¤¡Ë
7-14 ¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë ¡ÊÌÆ3 ´äÅÄ¹¯À¿¡Ë
7-15 ¥¿¥¤¥»¥¤¥×¥é¥ó¥»¥¹ ¡ÊÌÆ3 ÀÐ¶¶æû¡Ë
8-16 ¥³¥ó¥É¥¥¥¤¥¢ ¡ÊÌÆ3 ÏÉÆ¬¸×ÂÀ¡Ë
8-17 ¥é¥ó¥Õ¥©ー¥ô¥¡¥¦ ¡ÊÌÆ3 ²£»³Åµ¹°¡Ë
8-18 ¥Ó¥Ã¥×¥Ç¥¤¥¸ー ¡ÊÌÆ3 À¾Â¼½ßÌé¡Ë
¢¨½ÐÇÏÉ½¡¦À®ÀÓ¡¦¥ª¥Ã¥ºÅù¤Ï¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¤Î¤â¤Î¤È¾È¹ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¯¥í¥Õ¥Í¤ò¥Àー¥È¤Î²øÊª¤Ë¤·¤¿ÇÏ!? "¥¢¥°¥Í¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë" ¶¥ÇÏ³¦¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤¦¤ëÀ¤µª¤ÎÂç±ÑÃÇ
¡Ú²ÚÎï¤Ê¤ëÉð°ì²È¡Û"¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«" ÉðË¡Ö¼«¿È¤¬¾è¤Ã¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤ÇÏ¡×
¡Ú¥¯¥»¶¯Ì¾ÇÏ¡ÛÆó´§ÇÏ¥¨¥¢¥·¥ã¥«ー¥ë¡Ö¥¢¥¿¥Þ¤ÎÃæ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×ÉðË¤â»×¤ï¤º·ãÅÜ¡ª¡©