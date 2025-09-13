ÀõÌî²¹»Ò¡¢¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Î¡È¤è¤ß¸ì¤ê¡É¡¡°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ö¿ÀÏÃ¤ò¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀõÌî²¹»Ò¡Ê64¡Ë¤¬13Æü¡¢´ôÉì¸©Âç³À»Ô¤Î¡Ö¥¹¥¤¥È¥Ô¥¢¥»¥ó¥¿¡¼Ê¸²½¥Û¡¼¥ë¡×¤Ç¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Î¡È¤è¤ß¸ì¤ê¡É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¿Í¤Î¿§µ¤Á´³«¡ª¥«¥Ã¥³¤è¤¯¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤¿ÀõÌî²¹»Ò
¡¡¸Å¤¯¤«¤éÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¸Å»öµ¡×¤ÎÃæ¤ÎÆüËÜ¿ÀÏÃ¤äÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÅÁ¾µ¤µ¤ì¤ÆÍè¤¿Ì±ÏÃ¡¦ÅÁÀâ¤òÂêºà¤Ë¤·¤Æ¸½ÂåÅª¤Ê²ò¼á¤ò²Ã¤¨¡¢¸ÀÍÕ¤â¸½Âå¸ì¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¡¢¾ð´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÊª¸ì¤ò¤è¤ß¸ì¤ë°ì¿ÍÉñÂæ·à¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ØÅ·¤Î´ä²°¸Í¤Ë¤ª±£¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å·¾ÈÂç¸æ¿À¡¡¡Á·îÆÉÌ¿¤Î¸ì¤ì¤ë¡Á¡Ù¤ò¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¡¢Á´¿È¤ò»È¤Ã¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡£°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´ÑµÒ¤ÏÂ©¤òÆÝ¤ó¤Ç¸«Æþ¤ê¡¢³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¤ß¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤òÉáµÚ·¼È¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2003Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ±ä¤ÙÌó140¥ö½ê¤Ç¾å±é¤·¤Æ¤¤¿¡£ÀõÌî¤Ï¡ÖÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ëº¬ÉÕ¤¯Îò»Ë¤äÊ¸²½¡¢Àè¿Í¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¿ÀÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¿ÀÏÃ¤ò¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥è¥í¥·¥¯¡ª¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
