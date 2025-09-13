ÆüËÜ¡¢¥È¥ë¥³¤Ë½éÀï´°ÇÔ¡¡¥Ð¥ì¡¼ÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢
¡¡¡Ú¥Þ¥Ë¥é¶¦Æ±¡Û¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï13Æü¡¢¥Þ¥Ë¥é¤Ç1¼¡¥ê¡¼¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢GÁÈ¤ÎÆüËÜ¤Ï¥È¥ë¥³¤È¤Î½éÀï¤Ë0¡½3¤Ç´°ÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤ÏÁê¼ê¤Î¶¯¤¤¥µ¡¼¥Ö¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ19¡½25¤Ç¼º¤¦¤È¡¢¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÂè2¥»¥Ã¥È¤â23¡½25¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£Âè3¥»¥Ã¥È¤âµÜ±º¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¤é¹¶·â¿Ø¤¬Â³¤±¤¶¤Þ¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£GÁÈ¤Î¤â¤¦1»î¹ç¤Ï¥«¥Ê¥À¤¬3¡½1¤Ç¥ê¥Ó¥¢¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ï32¥Á¡¼¥à¤¬8ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ1¼¡¥ê¡¼¥°¤òÀï¤¤¡¢³ÆÁÈ2°Ì¤Þ¤Ç¤¬16¶¯¤Ë¤è¤ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê¤à¡£ÆüËÜ¤Ï15Æü¤Ë¥«¥Ê¥À¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£