【紀ノ国屋】機能性と保冷性を兼ね備えた「リンクリーランチ保冷バッグ」に新色出た！どっちの色も可愛い...

2025年9月10日現在、紀ノ国屋では、機能性と保冷性を兼ね備えたランチバッグ「リンクリーランチ保冷バッグ」の新色を、紀ノ国屋公式オンラインストアと店舗で販売しています。

ナチュラルな風合いのバッグ

紙のような質感とシワ感が特徴の「リンクリーランチ保冷バッグ」に新色が登場。タイベック素材を使ったナチュラルな風合いと普段使いしやすい落ち着いたトーンで、日常のスタイルに溶け込みます。

ロールトップ仕様の開口部はクルッと巻いて開閉可能。また、マグネットで簡単に固定できます。内部には軽量で耐久性の高いアルミ素材を使用しているほか、保冷材を入れられるメッシュポケットを備え、お弁当やドリンクを冷たいままで保てます。

保冷性と機能性を兼ね備え、ランチやアウトドアなど様々なシーンで活躍してくれそうです。

カラーバリエーションは「ベージュ×ホワイト」「ベージュ×クリーム」「グレー×ネイビー」「グレー×ブラック」の全4色。

サイズは折りたたみ時が縦約23.5cm、広げると約30.5cm、横約22cm、マチ約13cmです。

価格は各色2499円。

販売店舗は以下の通り。

インターナショナル（青山店）、等々力店、鎌倉店、国立店、CIAL横浜店、神戸さんちか店、広島三越店、グランスタ丸の内店、グランスタ店、エキュート上野店、岩田屋本店、岡山天満屋店、大丸東京店、大丸梅田店、名古屋名鉄百貨店、ジェイアール京都伊勢丹店、東武池袋店

商品の入荷状況によって店舗での販売が遅れる場合があります。数量限定のため在庫がなくなり次第終了します。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部