このイヤホン最高すぎてヤバい…神アイテム【ソニー】のワイヤレスイヤホンをAmazonで今すぐゲット！
これは至高の神イヤホンだわ…！人気ブランド【ソニー】のワイヤレスイヤホンをAmazonで今すぐゲット！
【SONY(ソニー)】LinkBuds は、完全ワイヤレスかつ軽量設計の、今大注目のイヤホンだ。重さ片側4.1グラムという圧倒的な軽量化。 耳をふさがないオープンスタイルと相まって、長時間使用しても疲れにくい。
新開発の高音質リングドライバー搭載。耳をふさがないリスニングスタイルで、音楽を聴きながら外音も自然に聞こえる新しいスタイルを提案。耳穴をふさがないので蒸れにくく、耳にも優しい。専用設計の12mmリング型ドライバーとプロセッサーにより、高音質を実現。
高品質通話性能も搭載。AI技術を活用して、高精度通話性能を実現。 通話者の声のみを拾うよう設計されたアルゴリズムでクリアな通話を実現。
急速充電対応のほか、新しいスマート性能も盛り込んだ。イヤホン本体だけでなく、装着した耳の周辺をタップすることで音量調整・再生・一時停止・楽曲スキップの操作が可能。この次世代イヤホン、ぜひ手に入れてほしい。
