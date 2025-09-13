「神に愛された人」小野伸二の妙技に反響続々。練習参加で「ずっと見てたい」“神トラップ”披露「ボールが反発を諦めた」
J２の北海道コンサドーレ札幌は９月11日、公式YouTubeチャンネルで「【小野伸二O.N.O】神トラップ集」と題した動画を公開した。
かつて札幌でもプレーした小野氏は、24年から古巣の「One Hokkaido Nexus Organizer（O.N.O）」として活動。トレーニングに参加した45歳が、次々と華麗なトラップを披露してみせる。この投稿には、以下のような声が寄せられた。
「ずっと見てたい」
「意味がわかりません。（褒め言葉）」
「偉大」
「唯一無二すぎる」
「感嘆しか出てこないです」
「神に愛された人って、こーゆー人のことを言うんだろうな（笑）」
「ボールが反発を諦めた」
「そうはならんやろ...」
「一度でもいいから体感してみてぇぇ」
「トラップやば」
今も色あせない“天才”の妙技が、ファン・サポーターを魅了した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
