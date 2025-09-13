2025年9月11日、香港メディア・香港01は、タイのパタヤビーチで水上バイクに乗った中国人夫婦が漂流する事故が発生したと報じた。

記事によると、パタヤで9日午後2時半ごろ、水上バイクのレンタル店主から「中国人観光客2人が予定時刻を過ぎても戻らない」と警察に通報があった。2人は33歳の男性、28歳の女性の夫婦で、ラーン島のタワエンビーチ付近で遊ぶ予定だったという。

監視カメラの映像には、夫婦が乗った水上バイクが高速で走り去り、出発から5分も経たないうちに視界から消える様子が映っていた。警察や海事局などが合同で捜索を開始し、失踪から約12時間後の10日午前2時30分に救助隊がノック島から約3キロ離れた海上で、漂流していた男性を発見。脱水症状を起こし、精神的に動揺していたが、命に別条はなかったとのことだ。

一方、女性は同日に別の場所で遺体となって発見された。男性によると、ラーン島からシーチャン島へ向かう途中で道に迷ったという。同日午前11時ごろには2人が乗っていた水上バイクが見つかった。船体には高速で岩に衝突して生じたと見られる亀裂があった。

記事によると、2人が出発する際には他の水上バイク2艇が同行していたという。警察は女性の死因を特定するために司法解剖を行う予定であり、事故原因の特定に向けて詳しい調査を実施する見込みだと記事は伝えている。（編集・翻訳/川尻）