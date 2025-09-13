µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÉÜÃÎ»ö¡¡¡ÖËüÇî¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×Ä¶ÂçÊª¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡Ê50¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï7Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎEXPO¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖMatsuri¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²»³Ú¤È¾Ð¤¤¤Î¥Õ¥§¥¹¡Ö¤µ¤ó¤ÞPEACEFUL¡¡PARK¡¡2025¡×¤Ë½Ð±é¡£
¡¡µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢¤Ê¤¦¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ËÀÖ¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î¤µ¤ó¤Þ¤È¡¢¹õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Á°Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¥Õ¥§¥¹¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¡Á¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ä¤Ç¡×¤È¥Õ¥§¥¹ÅöÆü¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡¢¼«¿È¤äÂçºå»Ô¤Î²£»³±Ñ¹¬»ÔÄ¹¡¢¤µ¤ó¤Þ¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡¢¡ÖEXIT¡×¤é¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼ÃÎ»ö¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¡¥¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÂçºåÂåÉ½¤Î¤ªÆó¿Í¤ÏºÇ¹â¤ä¤Ç¡×¡ÖºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£