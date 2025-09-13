¼ÆÅÄ°¤Ìï¡Ö30Âå¤Ç²ÈÇã¤¤¤¿¤¤¿ÍÂ¿¤¤¡×¤â¡ÄÅÔÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÇã¤¨¤Ê¤µ²á¤®¤Æº¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡¸µSKE48¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¼ÆÅÄ°¤Ìï¡Ê32¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡ÖAbema¡¡Prime¡Ê¥¢¥Ù¥×¥é¡Ë¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å9¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÅÔÆâ¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ò¾Ò²ð¡£1°ÌÀéÂåÅÄ¶è¤Ï2²¯6939Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¤Î½»Âð¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡ÖÉ¬¤º¤É¤³¤«¤Ç²¼¤¬¤ë¡£²¼¤¬¤ë»þ´ü¤¬Íè¤ë¡£·ÐºÑ¹çÍýÀ¤Ç¡£¤½¤ì¤¬ÍèÇ¯¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢10Ç¯20Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Î»þ¹â¤«¤Ã¤¿¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þÂå¤¬Íè¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÆÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤¢¤È10Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤é40Âå¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇã¤¨¤ë¤±¤É¡¢30Âå¤°¤é¤¤¤Ç²È¤òÇã¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ã¤ÆÂ¿¤¤¡£»Ô¾ì¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÀµ¾ï²½¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æ¯¤¤¤Æ¤Æ²È¤¬Çã¤¨¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤ÆÊý¤â¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇã¤¨¤Ê¤µ²á¤®¤Æº¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£