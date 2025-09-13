»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡¡¹ÈÇò½Ð¾ì»þ¤Ë¡Ö¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¡¡¡ÖÅö»þ¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¡Ä¡×É¬»à¤ÎÊÛÌÀ²óÁÛ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡Ê76¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡ÖÅÚ¥¹¥¿¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÔÂ¼¤Ï¡Ö·àÃÄ»Íµ¨¡×ºßÀÒÃæ¤Î1989Ç¯¤Ë¡ÖÂè40²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½Ð¾ì¡£¡Ö¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥Õ¥¡¥ó¥È¥àÌò¤Ç¡Ö¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¤è¤ê¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢»ÔÂ¼¤Ï¡È¥¸¥å¥ê¡¼¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¡¦ÂôÅÄ¸¦Æó¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅö»þ¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¡È»Íµ¨¤Î¥¸¥å¥ê¡¼¡É¤Ã¤ÆËÍ¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö¤À¤«¤éÂôÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡È»Íµ¨¤Î¥¸¥å¥ê¡¼¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÊý¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£·è¤·¤Æ»ä¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡É¤Ã¤Æ¡¢¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂôÅÄ¤ÎÈ¿±þ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¡È¤¤¤ä¡¢¤â¤¦Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð´é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸µ¡Ö¾¯Ç¯Ââ¡×¤ÎÅì»³µªÇ·»á¤«¤é¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤¬¤ªÌÌ¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢¡È»ÔÂ¼¤µ¤ó¡¢Ãæ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡×¤Î¶áÆ£½ÕºÚ¤«¤é¤Ï¡Ö²¾ÌÌÉñÆ§²ñ¡Ä¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡£»ÔÂ¼¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¤½¤¦¡ª¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£