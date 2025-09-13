ÆóµÜÏÂÌé¡¡¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤Î¥é¥¹¥È¤Ï3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¢¤Ã¤¿!!¡¡¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë»î¤·¤Ê¤¬¤é¡×À©ºîÈëÏÃÌÀ¤«¤¹
¡¡Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê42¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¡Ê´ÆÆÄÀîÂ¼¸µµ¤¡Ë¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤ÏÆ±Ì¾¤Î¥²¡¼¥à¤¬¸¶ºî¡£ÃÏ²¼Å´¤ÎÄÌÏ©¤Ë°ÛÊÑ¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¤é°ú¤ÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢Ìµ¸Â¤Ë¥ë¡¼¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÂÏ©¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÃË¡ÊÆóµÜ¡Ë¤¬¡¢Ã¦½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¡¡¤½¤ÎÆÃ°Û¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤«¤é³¤³°¤Ç¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤¯¡¢¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤ò¤Ï¤¸¤á¥È¥í¥ó¥È¡¢¥·¥Ã¥Á¥§¥¹¤È³¤³°±Ç²èº×¤Ø¤Î½ÐÉÊ¤¬·èÄê¡£À¤³¦100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¤ÎÇÛµë¤â·èÄê¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÏÀè·î29Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢3Æü´Ö¤Ç67Ëü¿ÍÄ¶¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ9²¯5000Ëü±ßÄ¶¤òµÏ¿¡£3Æü´Ö¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬2025Ç¯¸ø³«¤Î¼Â¼Ì±Ç²è1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆóµÜ¤ÏÆ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¡×¤È¤·¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¼Â¤Ï3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½éÆü¤Ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»£¤Ã¤Æ¤Æ¡£¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤È¤Ï°ã¤¦·Á¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤ÆÃæÈ×ÊÕ¤ê¤Ë¤â¤¦1²ó»£¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¤Þ¤¿¤½¤ì¤¬°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡¢½ªÈ×ÊÕ¤ê¤Ë¤Þ¤¿»£¤Ã¤Æº£¤Î·Á¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀ©ºî²áÄø¤ÎÈëÏÃ¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤À¤Ã¤¿¤é¤¢¤Þ¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼êË¡¤À¤Ã¤¿¤êºî¶È¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Û¤ó¤È¤Ë»î¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¡×¤ÈPR¤·¤¿¡£