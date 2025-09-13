トラック後部に掲示された電子広告。下は福間運輸営業部の図左篤樹部長＝奈良県生駒市

長距離運送を手がける福間運輸（大阪府四條畷市）が、モノクロの電子ペーパーディスプレーに表示した広告をトラックの後部に掲示する実証実験を進めている。発光しない特徴を生かし、規制に対応した。運転手の労働時間に上限を設けた「2024年問題」への対策が求められる中、広告事業による増収で社員の待遇改善につなげる狙いがある。（共同通信＝木村遼太郎）

「日中、数十メートル先からでもよく見えますよ」。営業部の図左篤樹部長は7月下旬、奈良県生駒市の拠点で4トントラックの後部ドアに取り付けた電子広告を見上げた。モノクロの電子広告が、30秒ごとに洗濯機や求人サイトといった内容に切り替わった。

電子ペーパーは表示内容を書き換えることができるディスプレーで、発光せず表示中に電力を消費しない。スーパーの値札や電子端末向けに普及し、シャープや韓国のサムスン電子などがフルカラーの大型製品も展開している。

福間運輸は2022年ごろから広告事業を模索。モニターではなくモノクロの電子ペーパーなら、灯火類の取り付け規制などにかからないことが分かり、メーカーへ相談した。「振動するトラックで使うなら、動作を保証できない」と複数のメーカーに断られたが、振動対策を条件に、シャープと交渉がまとまった。

防振機能を持つアルミケースを外注し、シャープの42型「ePoster（イーポスター）」を組み込んだ。トラック10台に2枚ずつ掲げ、今年1月から順次、関東や北陸などで運行する。広告会社を社内起業し、大阪府警の交通安全運動やNPO法人の広告を無料で掲載。秋ごろまでに事業化を目指す。

東京商工リサーチによると、6月の運輸業の倒産件数は33件で、前年同月から5件減少した。2024年の調査では「稼働率の低下による利益率の悪化」を懸念する企業の声が多かったが、値上げが浸透して倒産は減少傾向にあるという。

運輸業界では、2024年問題を背景に共同輸送や中継拠点の整備が進む。図左氏はこうした対策が「人手不足に悩む中小企業にはハードルが高い」と指摘した上で「電子広告の事業モデルを確立したい」と意気込んでいる。