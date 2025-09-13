ÈôÄ»¡¦Æ£¸¶¡¢¥¤¥³¥â¥¹Ä´ºº¡¡À¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¤Ë¼ê±þ¤¨
¡¡ÆüËÜ¤¬À¤³¦Ê¸²½°ä»ºÅÐÏ¿¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÈôÄ»¡¦Æ£¸¶¤ÎµÜÅÔ¡×¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤Ç¡¢¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë¤Î»ðÌäµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¹ñºÝµÇ°Êª°äÀ×²ñµÄ¡Ê¥¤¥³¥â¥¹¡Ë¤Î¸½ÃÏÄ´ºº¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¸²½Ä£¤Ê¤É¤¬13Æü¡¢ÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¡£Ê¸²½Ä£Ê¸²½°ä»º¹ñºÝ¶¨ÎÏ¼¼¤ÎÂ§ËÜ¹ÀÍ¤¼¼Ä¹¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ°ìÄê¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï8¡Á12Æü¡£ÈôÄ»¡¦Æ£¸¶¤ÏÅ·¹Ä¤ÎµÜÅÂÀ×¤Ç¤¢¤ëÈôÄ»µÜÀ×¡ÊÌÀÆü¹áÂ¼¡Ë¤äÆ£¸¶µÜÀ×¡Ê³à¸¶»Ô¡Ë¡¢¶ËºÌ¿§ÊÉ²è¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¹â¾¾ÄÍ¸ÅÊ¯¡ÊÆ±Â¼¡Ë¤Ê¤É·×19¤Î»ñ»º¤Ç¹½À®¡£Ä´ºº°÷¤¬Á´¤Æ²ó¤ê¡¢À¤³¦°ä»º¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ä¡¢ÊÝÁ´´ÉÍý¾õ¶·¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£