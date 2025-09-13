【MLB】ジャイアンツ 5ー1 ドジャース（9月12日・日本時間13日／サンフランシスコ）

【映像】大谷、まさかの申告敬遠で見せた表情

ドジャースの大谷翔平投手が2打席連続で申告敬遠され、敵地ながらブーイングが飛び交った。

両者譲らず1ー1の同点で延長戦へ突入したこの試合。無死二塁から始まる延長10回表、大谷が先頭打者として打席に立った。しかし、ジャイアンツベンチは大谷を申告敬遠し、塁を埋めてベッツとの勝負を選択した。

その直後、ジャイアンツの本拠地オラクル・パークにもかかわらず、現地ではブーイングが飛び交った。実は前の打席でも大谷は、1-1の同点で迎えた7回表、2死二塁の場面で申告敬遠されている。その影響も少なからずあったと見られる。

SNSでも「やっぱりか」「勝負してもらえんなぁ…」「ふざけてるだろ？「何回申告敬遠されんねん」「ショーへーが凄すぎて勝負して貰えないの悲しい」「ファンにとっては 深刻だぁ…」「こんな感じだと大谷の申告敬遠増えそうだな」「大谷さん一生申告敬遠されてるな……」「大谷2打席連続申告敬遠萎え」「そら大谷申告敬遠しますわ」「申告敬遠拒否カード買いたい」「勝負してくれよ」といった声が多く見られた。

大谷を申告敬遠したジャイアンツは、後続を抑えてこの回を無失点で切り抜けると、その裏にサヨナラ満塁ホームランが飛び出し勝利を飾った。ブーイングを受けながらも勝負に徹したジャイアンツの執念が実を結んだ形となった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）