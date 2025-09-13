¡È4¶¯¡ÉºÇ¸å¤Î¤Ò¤ÈÏÈ¤Ïº´Æ£Å·É§¶åÃÊ¤Ë·èÄê¡ª°ËÆ£¾¢±Ã²¦¤È¤ÎÇ®ÀïÀ©¤¹¤ë¡¿¾´ý¡¦JTÇÕ
¡¡¾´ýÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºJT¥×¥í¸ø¼°Àï2²óÀïÂè4¶É¤¬9·î13Æü¡¢·§ËÜ¸©±×¾ëÄ®¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥Ã¥»·§ËÜ¡×¹Ô¤ï¤ì¡¢º´Æ£Å·É§¶åÃÊ¡Ê37¡Ë¤¬°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê22¡Ë¤Ë97¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿º´Æ£¶åÃÊ¤Ï¡¢11·î9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂçºåÂç²ñ¤Ç¡¢±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°ËÆ£±Ã²¦VSº´Æ£¶åÃÊ ÃíÌÜ¤Î2²óÀï
¡¡4¶¯ºÇ¸å¤Î¤Ò¤ÈÏÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º´Æ£¶åÃÊ¤À¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ï¡¢ºòº£¤Ç¤Ï¿¶¤êÈô¼Ö¤â»Ø¤·¤³¤Ê¤¹º´Æ£¶åÃÊ¤¬µïÈô¼Ö¤òÁª¤Ó¡¢°ËÆ£±Ã²¦¤¬¹©É×¤Î¶ðÁÈ¤ß¤ò¸«¤»¤ëÅ¸³«¤Ë¡£Àï·¿¤ÏÁêÌðÁÒ¤¬»Ö¸þ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¸¤ê¤¸¤ê¤È¤·¤¿Àï¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Àè¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¤Î¤Ïº´Æ£¶åÃÊ¡£¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¤°¤ó¤°¤ó¤ÈÁ°¿Ê¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£°ËÆ£±Ã²¦¤â¿ÉÊú¶¯¤¯Àè¼ê¿Ø¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ÆÂÐ¹³¤¹¤ë¤È¡¢Âç·ãÀï¤Ø¡£º´Æ£¶åÃÊ¤ÏÃå¼Â¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤È¡¢·Ë¤ò¼Î¤Æ¤Æµ»¤ò¤«¤±·èÃå¤Ø¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë²¡¤·ÀÚ¤ê¡¢º´Æ£¶åÃÊ¤¬Ç®Àï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿º´Æ£¶åÃÊ¤Ï¡¢¡Ö½øÈ×¤«¤éÁÏÂ¤Åª¤Ê¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿»Ø¤·Êý¤ò¤µ¤ì¤¿¡£ÃæÈ×¤Ç³Ñ¤ò°ú¤¤¤¿¤¢¤¿¤ê¤Î¹¶¤á¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤«¤é¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£Ä¹¤¤»þ´Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢Í×ÁÇ¤ÎÂ¿¤¤¾´ý¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¡¢°ËÆ£±Ã²¦¤Ï¡Ö½øÈ×¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤½Ð¤À¤·¤«¤éÁêµïÈô¼Ö¤Î¤¸¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¾´ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»Å³Ý¤±¤Î¼þÊÕ¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È°ì¶É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢º´Æ£¶åÃÊ¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·èÄê¡£º£´ü¤ÎJTÇÕ¤Ï¡¢º´Æ£¶åÃÊ¤Î¤Û¤«¡¢ÅÏÊÕÌÀJTÇÕÇÆ¼Ô¡Ê41¡Ë¡¢Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡Ê²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Î4¿Í¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡JT¥×¥í¸ø¼°Àï¤ÏÁ°Ç¯ÇÆ¼Ô¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¼Ô¤«¤é12¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¥È¥Ã¥×´ý»Î¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¡£»ý¤Á»þ´Ö¤Ï³Æ10Ê¬¡¢ÀÚ¤ì¤¿¤é1¼ê30ÉÃÌ¤Ëþ¡¢³Æ5Ê¬¤Î¹ÍÎ¸»þ´Ö¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë