韓国人気ガールズグループ・Ｉ．Ｏ．Ｉ（アイオーアイ）がデビュー１０周年を記念して、２０２６年に再結成プロジェクトを協議していると５月に報じられファンの期待が高まる中、メンバーのカン・ミナ（２５）は参加しない意思を示したと１３日、現地メディアのＭＫスポーツなどが報じた。

Ｉ．Ｏ．Ｉは１６年４月、サバイバルオーディション番組「ＰＲＯＤＵＣＥ １０１」から誕生した１１人組の期間限定グループで、絶大なる人気を集めながらも１７年１月に惜しまれつつ活動を終了した。

記事によると１２日、カン・ミナの所属事務所・ＳｔｏｒｙＪカンパニーは「（Ｉ．Ｏ．Ｉの）再結成活動を議論する時期が、現在撮影中のドラマおよびプロモーション日程と重なり、とても悩んだ」「本人の俳優活動に専念したいという意見を尊重し、再結成の活動に参加するのは難しいという結論に至った」と声明を発表したという。

カン・ミナはＩ．Ｏ．Ｉ、ｇｕｇｕｄａｎでグループ活動をしながら俳優転身に向けて準備をしていたといい、１７年にドラマ「２度目のファースト・ラブ」で俳優デビュー。１９年の最高話題作となったドラマ「ホテルデルーナ」で演じたキム・ユナ役は、劇中で重要な役割を果たし、世間に女優としての存在感を確固たるものにした。

同メディアは、Ｉ．Ｏ．Ｉのほかメンバーが１０周年記念プロジェクトに前向きな姿勢を示していることから、何らかの形でファンとの交流が実現する可能性が残されているだろうと伝えた。