¡Ú¹â¹»Ìîµå¡¦½©µ¨¿ÀÆàÀî¸©Âç²ñ¡Û¸þ¾å¤Î£´ÈÖÂì¤¬£²°ÂÂÇ£´ÂÇÅÀ¡¢±¦²¼¼êÅê¤²¤ÎÁê¼êÀèÈ¯¹¶Î¬¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤µ¤Ð¤¯¤³¤È¤Ç¤¤¿¡×
¢¡¸þ¾å£±£°¡Ý£²ÃæÂçÉÕ²£ÉÍ¡Ê£·²ó¥³¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡¸þ¾å¤¬ÃæÂç²£ÉÍ¤Ë¼·²ó¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¡£±¦²¼¼êÅê¤²¤ÎÁê¼êÀèÈ¯¤ò¹¶Î¬¤·¡¢Ê¿ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊÅÐÈÄ¤ò¡ËÍ½ÁÛ¤·¡¢½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£´ÈÖÂì¤¬ÀèÀ©¤Î£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ò´Þ¤à£²°ÂÂÇ£´ÂÇÅÀ¡£½é²óÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¤Ï¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤¦¤Þ¤¯Á°¤Ç¤µ¤Ð¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤Èº¸ÍãÀþ¤Ø±¿¤ó¤À¡£
¡¡£´¶¯Æþ¤ê¤·¤¿º£²Æ¤Î¿ÀÆàÀîÂç²ñ¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½¥¨¡¼¥¹¤Î´¨²Ï¹¾¤Î¤ß¡£Âì¤Ï¡Ö¡Ê¿·¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ë¸ø¼°Àï¤À¤È¾¯¤·¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤ò¼¡¤ÏÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£