「穿くだけで美脚見え！」【ユニクロ】40代ママ絶賛♡「楽ちんパンツ」

楽ちんに穿けてきちんと見えするパンツがあると心強いもの。今買い足すパンツを探している人は【ユニクロ】をチェックしてみて。おしゃれな40代ママの@midopeiさんが絶賛する楽ちんパンツは、美シルエットで穿きやすく、デイリーからお出かけまで幅広く使えそうです。ヘビロテしたくなること間違いなしかも。

絶妙なフレアシルエットで美脚見え

【ユニクロ】「スマートフレアパンツ」\2,990（税込・セール価格）

動きやすい2WAYストレッチ素材で、ウエストにもストレッチ性のあるフレアパンツ。公式サイトによると「フレアの始まる位置を高くしているのでひざ下が長く見える」とのことで、センタープレスも相まって美脚見えを狙えそう。オフィスや子どもの学校行事など、きちんと感が欲しいシーンにもぴったりです。

シンプルコーデでもサマ見えが狙える

@midopeiさんが「穿くだけ美脚」「シルエットと穿き心地の良さに感動」と絶賛する楽ちんパンツ。Tシャツやタンクトップと合わせれば、休日のリラックススタイルに。トップスをフロントインしてバランスを取ると、大人の余裕を感じつつメリハリあるスタイルが完成。足元はスニーカーでカジュアルにも、パンプスやローファーで上品にもなじみます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@midopei様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M