松井珠理奈、結婚への理想を明かす「30歳くらいにできていたら」
松井珠理奈が、10年ぶりとなる2nd写真集『アイヲシル』（宝島社）を9月9日に発売。13日、都内にて発売記念イベントを行い、写真集に込めた思いや、今後の活動について、さらに“結婚についての理想”も語った。
【写真】松井珠理奈、結婚への理想を語った松井珠理奈
松井自ら「写真集を出したい」とマネージャーに相談し、実際に刊行に至った本書。「アイドル時代は強がっていて、“松井珠理奈はこうあらなければいけない！”と自分でプレッシャーを与えながら活動することが多かったです。今は卒業して、少し休養もいただいて、すごく“自然体”になったと思います。そこを撮影してほしいと思い、地元で撮影を行いました」と発売のきっかけを振り返る。
『アイヲシル』というタイトルにした理由については、「ファンからの愛もそうですが、休養期間に自分に向き合って、自分を愛することが大事だと学びました。勉強や仕事で忙しく過ごしている方々へ、“自分を愛することを大事にしてほしい”というメッセージを込めて、このタイトルにしました」と明かした。
また、裏テーマとして「アイヲシル＝愛を知る＝愛知」と、松井の出身県「愛知」が浮かび上がるようにしたのだが、まだ誰にも気付いてもらえていないそう。「いつもダジャレを言っているので、気付いてくれるかと思いきや…全然気付いてくれない！ なので、今日はあえて口に出してみました」と笑顔で話した。
前作からちょうど10年ぶりの写真集発売となり、10年前にはできなかった“大人”な写真にも挑戦。「アイドル活動を始めて17年になりますが、その中で見せていなかった姿や表情がまだまだありました。そういう部分を引き出してもらうために、恥ずかしいと思う衣装や、普段しないメイクに挑戦しています」と言い、完成したものを見て「自分でも“今までにない松井珠理奈がいる！”と思いました」「これは本当に世に解き放っていいのだろうか？ と今でも思っています（笑）」と率直な感想を語った。
現在28歳となった松井。アイドルグループを卒業、さらに事務所からも独立し「今後どうしていきたい？」と聞かれると「歌って踊ること、ステージでパフォーマンスで表現することがとても好きなので、これからもそういう活動をしていきたいです」と展望を。「俳優活動は？」との質問には「もしお声が掛かれば、悪い女役をやってみたいです。友達の好きな人を取っちゃう役とか（笑）。私生活では絶対にないですけどね！」と俳優としての表現の仕事にも意欲的な様子だった。
『アイヲシル』というタイトルにかけて、「どんな愛を知りたい？」という質問には「家族愛です。小さい頃に親が離婚しちゃって、家族3人の思い出があまりなくて。それが寂しいので、いつか新しい家族を作ることができたら、その愛を知りたいです」と結婚願望を明かした松井。
そのタイミングについては「30歳くらいにできていたらいいですけど。相手は自分で見つけたいです。“この人がいい！”と思った人。紹介もステキだと思うけど、私は自分で責任を持って結婚したい。相手からアプローチされて、“この人ならいいかな”程度だったら、後々後悔しそう（笑）。自分で決めた相手とだったら、嫌な部分があっても納得できると思います」と理想を語っていた。
