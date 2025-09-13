スポーツ報知では東京世界陸上に出場する話題の日本人選手を随時、紹介する。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

１４日に行われる女子マラソンで世界大会に初出場する小林香菜（２４）＝大塚製薬＝は、異例の経歴を持つランナーだ。今年１月の大阪国際女子マラソンで、パリ五輪６位入賞の鈴木優花（２６）＝第一生命グループ＝をラスト約８００メートルでかわし、日本勢トップの２位で代表権をつかみ取った。

昨年まで、早大のサークル「早稲田ホノルルマラソン完走会」に所属。週に１度、都内の皇居を２周走る活動が物足りなくなり、自主トレを増やした。３年時には大阪国際女子マラソンに初出場。ハーフ地点まで第２集団で粘ったことがきっかけで「本格的にやりたい」とランナーの道を歩むことを決めた。

大学４年時まで総務省を目指し、国家公務員試験のために塾にも通っていたが、「勉強していたら走れない」と母・美絵さんに相談。試験を受けないことを決め、実業団に電話やメールで売り込んだ。参加にこぎつけた大塚製薬の夏合宿でも「私、大塚製薬に入れませんか？」と訴え、河野匡監督（６５）からやる気を買われ、入部に至った。

小林の強みは、歩幅を小さく足の回転を速くする超高速ピッチ走法。河野監督も「まねできるものではない。コントロールできる体の強さが備われば、まだ成長できる」と期待する。自ら未来を切り開いた期待のランナーが世界大会で躍動する。（手島 莉子）