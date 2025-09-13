◆バレーボール男子 世界選手権 第２日（１３日、フィリピン・マニラ）

１次リーグが行われ、世界ランク５位の日本は、初戦で同１６位のトルコに０―３で完敗し、黒星発進を喫した。

主将の石川祐希は「１セット目の前半の入りは非常に良かったと思いますけど、後半のトルコ９番の選手のところで連続失点があって。逆転されてから相手に流れを取られてしまって、そこから流れを取り返さないといけなかったけど、ミスとかサイドアウトが切れずに、１Ｓを取られてしまって、そこからずっと同じような展開を続けてしまったので、そこは反省点だと思います」と悔しげに振り返った。

日本はアウトサイドヒッター・石川主将、対角に高橋藍、セッター・大宅真樹、対角にオポジットの宮浦健人、ミドルブロッカー・小野寺太志、エバデダン・ラリー、リベロは山本智大が先発した。

第１セットからトルコの強烈サーブに苦戦し、日本の攻撃の軸となる石川や宮浦、高橋藍のスパイクも粘り強く守備をするトルコに拾われた。日本は攻守でミスも目立ち、トルコに主導権を握られたまま第１セットを１９―２５、第２セットを２３―２５と連取され、後がなくなった。

０―２で臨んだ第３セットも厳しい空気を断ち切れない日本。１１―１２から高橋藍がレフトからスパイクを決めたが、１４―１５の場面から４連続失点。リリーフサーバー・甲斐優斗を投入するなど、執念を見せたが、最後はトルコに押し切られた。

第２戦は１５日に世界ランク１１位のカナダと対戦し、第３戦は１７日に初対戦のリビアと激突。組の上位２チームが決勝トーナメントに進めるだけに、負けられない戦いが続く。石川は「負けてしまった事実は変わらないので、それをしっかり受け入れて。本当に負けられない試合なので。今のままでは次の試合も苦戦すると思いますけど、この大会の中で成長して１つ１つ勝っていくしかない」と顔を上げた。

◇男子のバレーボール世界選手権 １９４９年に初開催され、日本は６０年大会から参加し、７０年、７４年に銅メダル。これまでは４年に１度行われてきたが、今年から隔年開催。３２チームがＡ〜Ｈの８組に分かれて、総当たりの１次リーグ（Ｌ）を行い、各組上位２チームがノックアウト方式で行われる決勝大会に進む。２次Ｌは２０日〜２３日、２４〜２５日に準々決勝、２７日に準決勝、２８日に決勝を行う。