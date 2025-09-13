◇MLB マリナーズ-エンゼルス(日本時間13日、T-モバイル・パーク)

エンゼルスの菊池雄星投手がマリナーズ戦に先発。6回98球を投げ、被安打4、3奪三振、1失点の好投を見せました。

直近3試合はいずれも5失点以上喫しての敗戦と苦しい投球が続いていた菊池投手は、今季31試合に投げ6勝11敗の成績。この試合では初回に先頭打者をライトフライに打ち取ると、現在53本塁打でメジャートップに立つカル・ローリー選手を内野ゴロに。その後も2回までマリナーズ打線を3者凡退に抑える上々の立ち上がりを見せます。

無失点で迎えた4回、先頭を三振に抑えると、1アウトランナーなしの状況で再びローリー選手との対戦。しかし初球の95.4マイル(約153.5キロ)のストレートをレフトへはじき返され、これが2ベースとなります。その後2アウト1、2塁とされ、ホルヘ・ポランコ選手にタイムリー2ベースを浴びて先制点を献上しました。

5回を再び3者凡退で乗り切った菊池投手は6回、1アウトランナーなしの状況でこの日3度目となるローリー選手との対戦。ここを内野ゴロに打ち取ると無失点で6回を終え、この回で降板しました。

試合は7回、エンゼルスが1点をあげて振り出しにもどしますが、その裏に登板した投手がソロHRを浴びて勝ち越しを許し、チームはそのまま敗北。

菊池投手は本塁打王争いでトップを走る強打者を3打数1安打に抑えるも、今季7勝目とはなりませんでした。