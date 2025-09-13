ÈþÀî·û°ì79ºÐ¡¢¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼è¤êÉÕ¤±¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ÆÆþ±¡¡¡¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¸µµ¤¤Ë»Å»öÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡×
²Î¼ê¤ÎÈþÀî·û°ì¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤¬¡¢¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼è¤êÉÕ¤±¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ÆÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢13Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈþÀî¤µ¤ó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢¤á¤Þ¤¤Åù¤¬¤¢¤ê¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¤é¡¢Æ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡Ê¤É¤¦¤Õ¤¼¤ó¤·¤ç¤¦¤³¤¦¤°¤ó¡Ë¤È²ò¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö9·î11Æü¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼è¤êÉÕ¤±¼ê½Ñ¤¬Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¸½ºßÆþ±¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈþÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¸µµ¤¤Ë»Å»öÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æü¡¹ÅØÎÏÃ×¤·¤Þ¤¹¡£Âà±¡¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£