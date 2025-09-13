ÃæÆü¡¢¤¢¤¢Ìµ»Ä¡Ä¡¡Á°ÌëÂçÇÔ¸å¡¢°æ¾å´ÆÆÄ¡Öº£Ç¯¥ï¡¼¥¹¥È¡£ÌÀÆü°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡×¤È´üÂÔ¤â¤Þ¤¿ÎíÇÔ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü0¡½5¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î13Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÃæÆü¤¬¹Åç¤ËÏ¢Æü¤Î´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¹â¶¶¹¨¤¬6²ó8°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤È¸í»»¡£ÂÇÀþ¤â¹ÅçÅê¼ê¿Ø¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤º¡¢2ÀïÏ¢Â³¤ÎÎíÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡0¡½9¤ÇÇÔ¤ì¤¿Á°Ìë¤Î»î¹ç¸å¤Ë°æ¾å´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥ª¥ì¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¥²¡¼¥à¤À¡¢¥ï¡¼¥¹¥È¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£»î¹ç¸å¤Ë¥³¡¼¥Á¿Ø¤ò½¸¤á¡Ö¥Ü¥íÉé¤±Åª¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤¿¡¢ÌÀÆü¤Ë°ú¤¤º¤é¤º¡¢°ã¤Ã¤¿·Á¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡£¤³¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·±¼¨¤â¼Â¤é¤º¡£
¡¡Á°Æü¤ËÂ³¤¡¢Ìµ»Ä¤ÊÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£