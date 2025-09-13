「バレーボール男子・世界選手権、日本０−３トルコ」（１３日、マニラ）

１次リーグが開幕し、世界ランク５位の日本は初戦で同１６位のトルコと対戦し、０−３（１９−２５、２３−２５、１９−２５）のストレート負けを喫した。

５１年ぶりのメダルへの挑戦。石川祐希主将、高橋藍、宮浦健人らを中心に組み立てる日本だったが、第１セットはトルコのパワーと高さの前に苦戦。相手のエース、マンディラジに３本のサービスエースを決められるなど、主導権を握れず、１９−２５で落とした。

第２セットは序盤の劣勢から石川のスパイクなどで反撃。しかし、高橋、石川らのスパイクが３連続でシャットアウトされて流れを失うと、再びマンディラジにサービスエースを許して突き放された。追いすがったものの、２３−２５で落とし、追い込まれた。

第３セットは宮浦のブロックなどで３連続ポイントでスタート。しかし、じわじわと追いつかれ、逆転を許すと、そのまま突き放された。試合を終えると、選手たちは視線を落とし呆然。決勝トーナメントへ負けられない状況となった。

石川は試合後、「負けた事実は変わらない。気持ちを切り替えないといけない」と敗戦を受け止めた一方で「次からは負けられない試合。今のままでは次の試合も苦戦する」と危機感を募らせた。

日本は１５日にカナダ（同１１位）、１７日にはリビア（同７５位）と対戦。１次リーグ上位２チームが決勝トーナメントに進出。銅メダルだった１９７４年大会以来、５１年ぶりのメダル獲得を狙う。