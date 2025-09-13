±Õ¾õ²½¤ÎÃÏÀÒÄ´ºº¡ÖºÇÃ»£²Ç¯¤Ç²ÄÇ½¡×ÀÐÀî¡¦ÆâÆçÄ®¤ÇÃÚÃÎ»ö¤¬½ÐÁ°¹ÖºÂ £·Ç¯¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤«¤é°ìÅ¾¡Ö½êÍ¼ÔÆ±»Î¤Î¹ç°ÕÁ°Äó¡×
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë±Õ¾õ²½¤ÎÈï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÀÐÀî¸©ÆâÆçÄ®¤Ç13Æü¡¢½é¤á¤Æ¸©À¯½ÐÁ°¹ÖºÂ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÚ ¹ÀÃÎ»ö¤Ï½»ÂðºÆ·ú¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÏÀÒÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇÃ»2Ç¯¤Ç´°Î»²ÄÇ½¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÚÃÎ»ö¤¬³ÆÃÏ¤Ë½Ð¸þ¤¸©Ì±¤È°Õ¸«¤ò¸ò´¹¤ò¤¹¤ë¸©À¯½ÐÁ°¹ÖºÂ¡Ö¤Ï¤»¡¢»²¤¸¤Þ¤¹¡×¡£13Æü¤ÏÆâÆçÄ®¤ÎÀ¾¹Ó²°¸øÌ±´Û¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤é¤ª¤è¤½50¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÆçÄ®¤Ç¤Ï¿ÌºÒ¤Ë¤è¤ë±Õ¾õ²½Èï³²¤¬¿¼¹ï¤Ç¡¢½»Âð¤òºÆ·ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÅÚÃÏ¤Î¶³¦Àþ¤ò·è¤áÄ¾¤¹ÃÏÀÒÄ´ºº¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö½é¡¢¤³¤ÎÃÏÀÒÄ´ºº¤À¤±¤Ç7Ç¯¶á¤¯¤«¤«¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃÚÃÎ»ö¤ÏÄ´ºº¤ÎÌ±´Ö°ÑÂ÷¤ä¿Í°÷¤ÎÁý°÷¡¢ÃÏ¸¢¼ÔÆ±»Î¤Î¶¨ÎÏ¤òÁ°Äó¤Ë¡ÖºÇÃ»2Ç¯¤Ç´°Î»¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÚ ¹ÀÃÎ»ö¡Ö½êÍ¼ÔÆ±»Î¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤ÆÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¹ç°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¡£ºÇÃ»¤ÇÍèÇ¯ÅÙÃæ¤Î´°Î»¤ò¤á¤¶¤¹¡£²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×
ÆâÆçÄ®¤ÏÃÏÀÒÄ´ºº¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ±Õ¾õ²½¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ì±ÍÃÏ¤ÎÂÐºö¹©»ö¤äÆ»Ï©¤ÎËÜÉüµì¹©»ö¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤¹¡£
