車で「宇都宮→名古屋」へ行く予定。カーナビ推奨の“長野経由ルート”は安いけど遠回りでしょうか？「圏央道→新東名」と所要時間・料金を比較

2つのルートでは時間と費用はどのくらい違う？

まずは両ルートにおける所要時間と費用について、比較してみました。前提は、以下のとおりです。



・始発点は宇都宮上三川インター、終点は名古屋駅

・ガソリン代は1リットル＝165円と仮定

・自動車の燃費は下道で16キロメートル／リットル、高速道路で24キロメートル／リットルと仮定



これをふまえた比較結果は図表1の通りです。

図表1



（Googleマップ、ドラぷらより筆者作成）

※所要時間・高速代は2025年8月25日に調査した結果です。時期や道路状況によって変動します

※高速代はETC2.0適用時のものです

結果としては、圏央道・新東名高速を使うルートより、途中で下道を通る群馬・長野経由の方が早く到着することが分かりました。

群馬・長野経由では佐久市～岡谷市の間を下道で進みますが、総距離が短いこともあり、費用が安く抑えられるだけでなく所要時間も短く済みます。このことから、下道を走るからといって時間がかかるわけではないと言えます。



群馬・長野経由のルートの特徴

群馬・長野経由のルートを使うと所要時間が短く費用も安く済むことに加え、渋滞に遭遇する可能性が低い点が大きなメリットです。圏央道・新東名ルートの場合、八王子～海老名にかけて渋滞していることがあります。渋滞を避けられる点を考えると、ストレスなく移動ができるでしょう。

一方で、通過する長野県内の下道はカーブの多い山道であるため、冬場に利用するのは難しい点は考慮すべきです。長野県は日本有数の降雪地帯であることを考えると、たとえスタッドレスタイヤを装着していたとしても、時季によっては安全性を考えて別ルートを選んだほうが良いでしょう。

また、総距離が短いため、下道を使ったとしてもガソリン代は圏央道・新東名ルートよりも安く済む計算です。

しかし、下道で通過するルートは山道であることから、シミュレーション上よりもガソリンを多く使う可能性がある点に留意が必要です。



圏央道・新東名ルートの特徴

高速道路を下りる必要がない圏央道・新東名ルートは降雪地帯を通過しないため、季節に関係なく通行できます。新東名高速に入ってしまえばカーブが少ないため、群馬・長野経由ルートよりも疲労感が軽くなることもメリットと言えます。

一方で、渋滞に巻き込まれる可能性があることから、試算した時間よりも所要時間が長くかかる場合がある点は考慮すべきです。特に八王子～海老名にかけては渋滞していることがめずらしくないため、スケジュールにゆとりを持って移動する必要が出てくるでしょう。

また、下道を使わないため距離に対する燃費は良好であるものの、総距離が少し長くなるため、ガソリン代がやや高くなります。



下道を使うルートだからといって、必ずしも時間がかかるわけではない

宇都宮から名古屋へ移動するルートの1つである、群馬・長野経由のルートは途中で下道を通って移動するものの、高速道路のみを使うルートよりも所要時間が短くなる可能性があります。費用も900円ほど安く抑えられることから、非常にコスパの良いルートと言えます。

ただし、下道はカーブの多い山道であることに加えて長野県自体が降雪地帯であることから、冬季の間は利用を避けたほうがよいかもしれません。移動する際は両ルートの特徴を把握したうえで、自身の状況に合わせて適切なほうを選ぶと良いでしょう。



