【実食】ようやく買えた10キロ4000円の「政府備蓄米」。私は「まぁ食べられる」と思ったけど、家族からは不評…“おいしく消費”する方法はありますか？

政府備蓄米とは？

政府備蓄米とは、食料安全保障の観点から政府が一定量を買い入れて備蓄しているお米のことです。米の不作によって生産量が落ち込んだ時の米の流通の安定や、大規模災害の備えを目的として一定量の米を政府がストックしています。

基本的には毎年21万トン程度を備蓄米として買い入れて5年間保管し、期限を過ぎたものは「飼料用等」として売却するというサイクルをとっています。今回販売されている政府備蓄米は、このように保管されていた米を特別に一般向けに販売したもので、普段流通している米よりも「古い」ものなのです。



政府備蓄米の価格相場はどのくらい？

一般的に販売されている米は大きく分けて「単一米」と「複数原料米（ブレンド米）」に分けることができます。「単一米」とは1種類だけの品種だけで作られた米のことです。「コシヒカリ」や「あきたこまち」のようなブランド米をイメージすると分かりやすいでしょう。

一方、「複数原料米」とは複数の米を混ぜて作られたものです。一般的に複数原料米は単一米よりも安く購入することができます。政府備蓄米は、コスト面や確保の安定性から「複数原料米」であることが多いようです。

農林水産省によると、政府備蓄米を含む複数原料米の販売価格の中央値は、2025年6月時点で、5キログラムあたり3480円となっています。8月時点では、政府備蓄米の流通が安定してきたことで価格は落ち着きをみせ、筆者も10キログラム4000円程度で購入することができました。



古いお米をおいしく食べる工夫

政府備蓄米は、「複数原料米」であること、「古い米」であることから、独特のにおいがあったり、味にムラがあったりと、「おいしさ」という点では新米に劣ると感じる人が多いようです。しかし調理方法や工夫によって十分おいしく消費することができます。



研ぎ方を工夫する

古い米は表面に酸化した脂質が残っている場合があります。しっかりと研ぎ、最初の水はすぐに捨てることで、独特の香りが少し和らぎます。



水加減をやや多めにする

米の保管状況にもよりますが、古い米は乾燥して水分が抜けていることが多いため、通常より気持ち水を多めに入れるとふっくら炊き上がります。



酒や油を少量加える

炊飯時に大さじ1程度の料理酒を加えると香りが立ち、古米特有のにおいが和らぎます。また、油を少量入れるとつやが出て食感も良くなります。筆者も試してみましたが、米油を入れたときが、炊いたときの香りが最も良いと感じました。



炒飯や丼ものにする

そのまま白ご飯として食べると味が気になる場合でも、炒飯やカレー、丼ものにすれば味が気にならなくなります。筆者の家庭でも、チャーハンや炊き込みご飯にすると家族の評判が良くなりました。



工夫次第で備蓄米もおいしく食べられる

政府備蓄米は、国の備えとして数年間保存されたお米が市場に流通したものです。ブランド米と比べると比較的安く購入できますが、「味やにおいが気になる」という人も多くいます。

しかし研ぎ方や炊き方を工夫したり、炒飯やカレーといったアレンジ料理に活用したりすることで十分においしく食べることができます。まだまだ米の値段の高騰は続くことが予想されます。

白米で食べるものはお気に入りブランド米、味付けして食べる米は複数原料米など、用途によって米を使い分けるのもいいかもしれませんね。



執筆者 : 渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級