¡Ú¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸£Ã¡Û¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥º¤Ï½Å¾ÞÏ¢¾¡¤Ê¤é¤º£µÃå¡¡¾¾¼ãÉ÷ÇÏµ³¼ê¡Ö¥Ï¥ó¥Ç¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¾¯¤·È¿±þ¤¬Æß¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡Âè£·£¶²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡¦£Ç£³¡Ê£¹·î£±£³Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÎÉ¡Ë
¡¡Êë¤ì¤Î³«ºÅ¤«¤é»þ´ü¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¥Ï¥ó¥ÇÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿£³ºÐ°Ê¾å¤Ë¤è¤ë¼Ç¤ÎÃæµ÷Î¥½Å¾Þ¤Ï£±£µÆ¬Î©¤Æ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥â¥ì¥¤¥éµ³¼ê¤¬µ³¾è¤·¤¿£²ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¥Ï¥ó¥Ç£µ£¶¥¥í¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¹âÌîÍ§ÏÂ±¹¼Ë¡¢Éã¥µ¥È¥Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ë¤¬½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó¾ºµé¸å¤Ï£³Àï¤·¤Æ£¹¡¢£³¡¢£¶Ãå¤È¤Ò¤ÈÂ©¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£½µ¤«¤éÃ»´üÌÈµö¤Çµ³¾è¤ò³«»Ï¤·¤¿¥â¥ì¥¤¥éµ³¼ê¤È¤Î½é¥³¥ó¥Ó¤ÇÊÑ¤ï¤ê¿È¤ò¸«¤»¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï£±Ê¬£µ£¸ÉÃ£°¡£
¡¡£²Ãå¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥°¥é¥ó¥ô¥£¥Î¥¹¡ÊÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¡Ë¡¢£³Ãå¤Ï£´ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¯¥ê¥½¡¼¥é¡Ê¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾¼ãÉ÷ÇÏµ³¼ê¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥º¡á£µÃå¡Ë¡ÖÁ°²ó¤Û¤É¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆâÏÈ¤ÇÈÔ²ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£µ£±¥¥í¤«¤é£µ£´¥¥í¤Ë¥Ï¥ó¥Ç¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¾¯¤·È¿±þ¤¬Æß¤«¤Ã¤¿¡££´¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÏ¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°²ó¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿û¸¶ÌÀÎÉµ³¼ê¡Ê¥ª¥Ë¥ã¥ó¥³¥Ý¥ó¡á£¶Ãå¡Ë¡Ö³°ÏÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°¤ËÊÉ¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬·ù¤Ç°ìÅÙ¡¢²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ã¤Æµ¤Ê¬ÎÉ¤¯Áö¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ê±þ¤¨¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡££´¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÁ´Éô¸ò¤ï¤»¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³°ÏÈ¤Î¤Ö¤ó¤Ê¤Î¤«ºÇ¸å¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤³£²Áö¤Ï¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÇÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤ì¤ÐÂç¤¤¤¤È¤³¤í¤âÁÀ¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡À¾Â¼½ßÌéµ³¼ê¡Ê¥¢¥¹¥¯¥«¥à¥ª¥ó¥â¥¢¡á£·Ãå¡Ë¡ÖÁ°¤ÏÂ®¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÏËÍ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¸ÅÀîµÈÍÎµ³¼ê¡Ê¥¿¥¬¥Î¥Ç¥å¡¼¥É¡á£¸Ãå¡Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¤¤¤¤¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ï¥ó¥Çº¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢½Å¾Þ¤ÇºÇ¸å¤Ï·è¤á¼ê¤Îº¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡µÈÂ¼À¿Ç·½õµ³¼ê¡Ê¥ô¥§¥ë¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯¡á£¹Ãå¡Ë¡Ö½Å¾Þ¤Ç¥Æ¥ó¤«¤éË»¤·¤¯¡¢Æ»Ãæ¤âÁ´ÂÎÅª¤ËË»¤·¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿Î®¤ì¤Ç±¿¤Ù¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Æ£²¬Í¤²ðµ³¼ê¡Ê¥¸¥å¡¼¥ó¥Æ¥¤¥¯¡á£±£°Ãå¡Ë¡ÖÊ·°Ïµ¤¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤Ò¤ÈÂ©¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Î®¤ì¤Ë¾è¤ì¤ì¤ÐÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µµÅÄ²¹¿´µ³¼ê¡Ê¥¨¥¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥¿¡á£±£±Ãå¡Ë¡ÖµÙ¤ßÌÀ¤±¤Î¤Ö¤ó¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ°¤ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Æ¥ó¤«¤é¼ª¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢È¿¹³¤¹¤ëÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢£³³Ñ¤¯¤é¤¤¤Ç¼ê±þ¤¨¤¬¥â¥¿¥â¥¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·µ¤»ý¤Á¤¬¶¥ÇÏ¤ÎÊý¤Ë¸þ¤¤¤Æ¡¢£±²ó»È¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×
¡¡¾®ÂôÂç¿Îµ³¼ê¡Ê¥«¥Í¥Õ¥é¡á£±£²Ãå¡Ë¡Ö¥²¡¼¥È¤Ï½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°È¾¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Ú¡¼¥¹¤¬Â®¤¯¤Æ¡Ê¼ê¹Ë¤ò¡ËÊú¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¡Ê¥É¥¯¥¿¡¼¥É¥ê¥È¥ë¡á£±£³Ãå¡Ë¡Öµ×¡¹¤Ç¤·¤¿¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¾¡¤ÁÇÏ¤Î¸å¤í¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¾Àþ¤Ç¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡É©ÅÄÍµÆóµ³¼ê¡Ê¥Û¥¦¥ª¥¦¥×¥í¥µ¥ó¥²¡á£±£´Ãå¡Ë¡Ö¶áÁö¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÖ¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤¹¤´¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤Ë½Ð¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£²ÈÖ¼ê¤ËÁá¤á¤ËÍè¤é¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¥Ú¡¼¥¹¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Ï¥Ï¥Ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡ÃÓÅº¸¬°ìµ³¼ê¡Ê¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥Þ¥°¥Þ¡á£±£µÃå¡Ë¡Ö¥Æ¥ó¤ËÂ®¤¯¤Ê¤¤ÇÏ¤Ê¤Î¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸þ¤³¤¦ÀµÌÌ¤ÇÎÏ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µîÀª¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤â½ù¡¹¤ËÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×