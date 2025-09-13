東北地方の最低賃金が「1000円台」に！最低賃金が「900円台」の都道府県はないの？去年と比較した“賃上げ率”も紹介
2025年度は全都道府県が時給1000円以上！ 東北6県も1000円台へ
2025年度（令和7年度）の地域別最低賃金は、全国加重平均で1121円（前年1055円）になる予定です。引上げ額＋66円、引上げ率6.3％と、統計開始後で最大規模の更新となります。
全47都道府県で「時給1000円以上」を初めて達成することになり、賃金の底上げが全国に広がります。また、中央最低賃金審議会が示した「目安」を各地が上回る動きも多く、物価高や人手不足への対応が背景にあります。
東北6県の最低賃金はいくらに？
厚労省の「令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧」に基づく、東北6県の最低賃金は次の通りです。
例として、秋田県で時給が80円上がった場合、月100時間働くパートなら月額8000円の増収（税・保険料控除前）になります。
また、最低賃金の改定は県ごとに発効時期が異なり、10月からすぐに適用される県もあれば、年明けから3月末にかけて適用される県もあります。
900円台の県はある？ 全国の最安・最高と2024年からの主な変化
結論、「900円台の都道府県はゼロ」になる予定です。最安は1023円（高知・宮崎・沖縄）、次いで鹿児島1026円になります。一方、最高は東京1226円、神奈川1225円、大阪1177円という結果です。いずれも昨年からの大幅引き上げで、全国加重平均は1121円（＋66円）に達しました。
所得税・住民税・社会保険の「年収の壁」（103万/106万/130万など）に接近する人は、賃上げで想定より早く到達する可能性があります。勤務時間の設計や扶養内の調整を早めに確認しておきましょう。
まとめ
2025年度は、東北6県を含む全都道府県が1000円台に乗り、前年からの賃上げ率も東北で6.7～8.4％と力強い伸びです。適用開始日は県ごとに違い、10月から年明け、最長で翌年3月末までとばらつくため、自分の勤務先所在地の発効日を必ずチェックしましょう。
加重平均1121円という節目は、家計には収入押し上げ効果、企業には人件費上昇への対応を迫ります。働く側はシフトや年収管理の再設計、企業側は生産性向上・価格転嫁の丁寧な説明・人材確保策で正面から向き合うことが、地域経済の好循環につながります。
