ÅÄÃæÈþµ×¡¢¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î¥Ô¥ó¥¯È±¡×¤Ç¡È·ãÊÑ¡É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÈäÏª¡¡¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¥®¥ã¥ëºÇ¹â¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¸µHKT48¤ÇÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÃæÈþµ×¡Ê24¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤³¤³¤Ç½é¸ø³«!!!!¡×¤È¡È°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡É¤Ê¥Ô¥ó¥¯È±¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅÄÃæÈþµ×¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¥Ô¥ó¥¯È±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!!!!! ¤¤ã¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¤È¸µµ¤¤ËÊó¹ð¤·¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«???¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÅÄÃæ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¥Ô¥ó¥¯»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥®¥ã¥ëºÇ¹â!!!¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
