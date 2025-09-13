「チャレンジＣ・Ｇ３」（１３日、阪神）

２番人気のオールナット（牡４歳、栗東・高野）が、マジックマンに導かれ、鮮やかに重賞初制覇を果たした。五分にスタートを切ると、中団後方の内をじっくり進む形に。１０００メートル通過が５８秒４というハイペースの中で脚をためると、直線へ向き一気に加速。ラチ沿いにスペースを見つけると即座に進路を切り替え、グングン伸びて上がり最速タイの脚で突き抜けた。鞍上の手腕も光る完勝の内容だった。２着に１番人気のグランヴィノス、３着に４番人気のマイネルクリソーラが入った。勝ちタイムは１分５８秒０。３連単は１万２７２０円。

モレイラは「道中ではラチ沿いで、いいポジションだと自分でも思っていました。直線に入った時も何も問題はありませんでしたが、残り３００メートルのところで少し渋滞になり、スペースが必要になりました。最後の２００メートルでスペースができて、馬はすぐ反応してくれましたね」と相棒の奮闘をたたえる。短期免許取得後初の重賞でいきなり結果を出し、「日本で競馬に乗るのをいつも非常に楽しみにしています。そのうちの一つの理由が、競馬場の素晴らしい雰囲気をつくってくださるファンの方々です。いつも応援してくださってありがとうございます。これからも頑張ります」と喜びを口にした。