9月13日、阪神競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（牝・ダ1400m）は、松山弘平騎乗の3番人気、クリムゾンキャット（牝2・栗東・上村洋行）が快勝した。4馬身差の2着にフィアーブル（牝2・栗東・長谷川浩大）、3着にシュヴェスター（牝2・栗東・高橋亮）が入った。勝ちタイムは1:25.8（良）。

1番人気でJ.モレイラ騎乗、アンガーザガール（牝2・栗東・東田明士）は6着、2番人気で武豊騎乗、セラサイト（牝2・栗東・茶木太樹）は9着敗退。

2024年北海道サマーセールで1550万円（税別）

松山弘平騎乗の3番人気、クリムゾンキャットが4馬身差で完勝。嬉しいデビューVを飾った。レースでは好スタート好ダッシュを決めてハナへ。ややハイペースで直線まで運びんだが、直線でも再び加速して後続を置き去りに。力の違いであっさりと逃げ切った。

クリムゾンキャット 1戦1勝

（牝2・栗東・上村洋行）

父：エスポワールシチー

母：ルミナスソード

母父：Candy Ride

馬主：吉田千津

生産者：ハクレイファーム