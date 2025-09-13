子どもが中学生になり、塾代が「月4万円」に。今後高校・大学と進学する場合、教育費は大学卒業までに合計いくらになる？

公立と私立でここまで違う！ 教育費の進学パターン別シミュレーション

ここでは、進学パターンごとに「大学卒業までにかかる教育費の目安」を表1にまとめてみました。すべて塾代（480万円）を含んだ金額です。

表1

進学パターン 想定内容 合計費用の目安 公立中→公立高→国公立大（ 文系 ・自宅通学） 最もコストを抑えたケース 約950万円前後 公立中→公立高→私立大（ 文系 ・自宅通学） 大学だけ私立 約1200万円前後 公立中→私立高→私立大（ 理系 ・自宅外） 最も高額なケース 約1700～2000万円

※文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」を基に筆者作成

「塾代以外」にもこれだけかかる！ 見落としやすい費用とは？

教育費というと、「授業料＋塾代」だけを想定しがちですが、実際は他にも多くの出費があります。以下のような費用も、事前に見積もっておくことが大切です。



・受験費用（試験料・交通費・宿泊費）

大学受験では私立3校・国公立1校でも10～20万円以上かかることも。

・入学時の納付金（入学金・制服・教科書代など）

高校・大学それぞれで10万～50万円程度の一時出費。

・通学費・定期代

月5000円～1万5000円。年間で6万～18万円。

・自宅外通学の生活費

家賃5～7万円＋生活費で、年間100万円以上。

・PC・教材・実習用品（特に大学理系）

初年度に10万円超かかることも。

このような「見えないコスト」が積み重なると、教育費全体で数百万円単位の差が生まれます。

大学卒業までにいくら準備する？現実的な教育費対策はこれ！

ここまでの内容をふまえて、以下のような対策を考えておくと安心です。



1）教育費を積み立てる

・月2～3万円ずつでも、10～15年積み立てれば数百万円に。

・つみたてNISA、学資保険など、非課税制度を活用すると効率的。

2）奨学金制度を早めに調べておく

・日本学生支援機構（JASSO）や大学独自の給付型奨学金あり。

・高校2年生頃から情報収集しておくと安心。

3）教育費の“かけ方”を見直す

・全教科の塾よりも、苦手科目だけの個別指導に絞る

・通学可能な国公立大学も視野に入れる

・一人暮らしを避けるために、自宅から通える大学を優先する など

不安を「見える化」すれば、備え方も見えてくる

塾代が月4万円という現実に直面すると、これからの教育費に不安を感じるのも無理はありません。

しかし、不安の正体を「具体的な数字」に落とし込めば、冷静に備えられます。子どもの進路の希望や家庭の状況に応じて、進学のシミュレーションをしておくことが、後悔しない教育費の準備につながります。

そして、最も大切なのは“無理なく続けられる範囲”で将来を見据えること。教育費にかけすぎて生活が苦しくなるのは本末転倒です。家族で進路や費用についてオープンに話し合い、少しずつ備えていきましょう。

