9月13日、阪神競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1200m）は、吉村誠之助騎乗の3番人気、シラヌイ（牝2・栗東・高橋亮）が勝利した。クビ差の2着にトップアタック（牡2・栗東・小椋研介）、3着に2番人気のディジーピナクル（牡2・栗東・千田輝彦）が入った。勝ちタイムは1:10.2（良）。

1番人気で松山弘平騎乗、パーシャングレー（牡2・栗東・池添学）は、10着敗退。

2歳新馬戦・シラヌイと吉村誠之助騎手

フェイレンツェファイア産駒

吉村誠之助騎乗の3番人気、シラヌイが嬉しいデビュー勝ちを飾った。道中は好位3番手からスムーズに追走。直線では力強く抜け出し、しぶとい脚で押し切った。また、最後の直線で1番タワワが外側に斜行し、クリスプレミアムおよび1番人気パーシャングレーの進路が狭くなる不利が発生。パーシャングレーは伸びを欠き10着に敗れた。この件でタワワに騎乗した小崎綾也騎手は、過去にも不注意騎乗による処分を受けており、短期間での再発と判断され、9月27日（土）から10月12日（日）まで16日間（開催日6日間を含む）の騎乗停止処分が科された。

シラヌイ 1戦1勝

（牝2・栗東・高橋亮）

父：フィレンツェファイア

母：ミスティック

母父：キンシャサノキセキ

馬主：カナヤマホールディングス

生産者：木田牧場